El sector agrario pide en Córdoba un plan de balsas "para paliar la tragedia hídrica"

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Foro AgroGO!', promovido por AgroBank, la división especializada de CaixaBank para el sector agrario, ha llevado a Córdoba su debate sobre las estrategias más adecuadas para promover el desarrollo sostenible de la agricultura andaluza y ha pedido "un plan de balsas para paliar la tragedia hídrica anunciada por la propia planificación hidrológica en el Guadalquivir para dentro de quince años".

Tal y como ha indicado la organización en una nota, se trata de un debate "especialmente acuciante en la Cuenca del Guadalquivir, que no es solo la más afectada en la actualidad por el déficit hídrico, sino también la que más va a verse perjudicada por un creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de agua en los próximos años".

Así, han señalado que "mientras que en la Cuenca Mediterránea Andaluza, la segunda andaluza con mayor déficit actual, la previsión es que este se vea revertido gracias a la entrada en servicio de nuevos recursos hídricos procedentes de la desalación y la regeneración, en el Guadalquivir ocurre todo lo contrario".

Según han afirmado, el déficit "no solo no va a decrecer sino que se va a aumentar un 64% en los próximos quince años, pasando de los 218 hm3/año actuales a los 358 hm3/año de 2039". La razón es que, por sus características orográficas y su lejanía del litoral, "el potencial de diversificación de los recursos hídricos no convencionales (aguas desaladas y regeneradas) es mucho menor en la Cuenca del Guadalquivir".

El 'Foro AgroGO!' ha sentado en una misma mesa a usuarios, administración, universidad y empresa para debatir sobre otras posibles soluciones basadas en recursos convencionales (aguas superficiales y subterráneas) y más específicamente sobre el papel que pueden aportar las balsas de riego para mejorar la oferta hídrica.

A ellas se aferra como "última esperanza el regadío para revertir o al menos paliar el pronóstico de crecimiento de déficit hídrico que realiza la propia administración". Y es que, aunque hay tres embalses aprobados en planificación hidrológica (Recrecimiento de la Presa del Agrio, Presa de San Calixto y Presa de Cerrada de la Puerta) en el Guadalquivir, ninguno está actualmente en ejecución", ha advertido.

Ante esta situación, los regantes piden "una gran inversión pública en balsas o microembalses", recalcando que, "con una tramitación menos dilatada y compleja, estas infraestructuras no solo ayudarían a aumentar la capacidad de regulación sino que contribuirían a una mejor gestión de los recursos disponibles".

Asimismo, han explicado, "las balsas funcionan como infraestructuras de almacenamiento de energía, mejorando la eficiencia energética de los sistemas de riego y optimizando su correspondiente coste energético y, finalmente, sirven como elementos de decantación de las aguas turbias que llegan, favoreciendo el funcionamiento de los equipos de filtrado y la utilización de sistemas de riego más eficientes, como es el riego localizado".

De forma más ambiciosa, han señalado en el foro, "con una inversión de 2.000 millones de euros, podría ponerse en marcha un plan de 200 nuevas balsas con las que se acabaría logrando el ansiado equilibrio hídrico". Así las cosas, el regadío demanda a la administración que "estudie esta posibilidad".

Feragua ha alertado del riesgo de normalizar las restricciones hídricas y han advertido que "acostumbrarse a contar con dotaciones precarias, muy por debajo de las óptimas, es precarizar el futuro de la agricultura de la cuenca, mermando su rentabilidad y competitividad, y lastrando su capacidad de aportar riqueza, empleo y desarrollo local en el medio rural".

En el primer capítulo, entrarían los proyectos de modernización, de mejora de la gobernanza y de transformación digital a través de las tecnologías IA, big data e IoT. En el segundo, los proyectos de presas y, de forma señalada, las balsas de regulación, pues los embalses llevan años sin avances y no hay perspectivas de que se inicie su ejecución en el corto plazo.

En Córdoba, el caso "más significativo" es el de la Presa de San Calixto (Córdoba). "Tras haberse encargado un proyecto que fue descartado por el Ministerio de Medio Ambiente, esta obra ha sido incluida en los tres planes hidrológicos de la Cuenca del Guadalquivir que se han aprobado hasta ahora. En el último vuelve a aparecer, pero para realizar un estudio de alternativas, lo que viene a descartar el primer proyecto realizado".

PARTICIPANTES EN EL FORO

Durante el debate, el presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, ha insistido en la rentabilidad pública de la inversión en balsas. "Con una inversión de unos 2.000 millones de euros, podrían ponerse en marcha un plan de balsas como el que necesitamos. Parece mucho dinero y lo es, pero lo que resulta realmente caro, para las arcas públicas, para el PIB de la cuenca y para el bolsillo de los contribuyentes, es someterse a los estragos de la sequía".

Por su parte, la directora técnica de la CHG, Nuria Jiménez, ha indicado que "la cuenca del Guadalquivir cuenta en la actualidad con más de 6.000 balsas de regadío, y que se trata, por tanto, de una realidad que se debe potenciar". "En estos últimos años de sequía se ha comprobado que es un elemento de regulación del agua que podemos aprovechar y sumar a las reservas hídricas de los pantanos y embalses. Se pueden incrementar el número de balsas y con ello ayudar a las necesidades de los agricultores y los cultivos".

El catedrático de la Universidad de Córdoba, Emilio Camacho, ha incidido en que "las balsas de riego son un elemento estratégico para hacer frente a nuestro clima y a las necesidades de nuestra agricultura de regadío. Hay que aprovechar los cauces de los ríos cuando se producen lluvias y aumentan los caudales".

Joaquín Sánchez, gerente de Wats Técnicas de Ingeniería, ha expuesto que es necesario avanzar en la simplificación de los trámites administrativos para la creación de balsas de riego y en definir bien los criterios de autorización para recoger las aguas procedentes de escorrentías.

La inauguración de la jornada ha correspondido a Antonio Javier Cuevas, director de Agrobank de la Delegación Territorial de Andalucía; y Darío Reina, director del Ifapa Córdoba, entidad que ha colaborado en la celebración de este encuentro.

En su intervención, Cuevas ha destacado que con los foros 'AgroGO!' "hemos abordado diversas temáticas en torno al problema de la falta de agua para regadío en Andalucía y las posibles soluciones que pueden ayudar a mejorar el déficit hídrico en nuestra comunidad a través de un mix hídrico".

CLAUSURA

La clausura ha corrido a cargo del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Ramón Acosta, quien ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz y el presidente Juanma Moreno por mejorar el problema del agua en la región y la importancia que el sector agrícola y ganadero tiene para la provincia cordobesa, donde representa el 30% del PIB.

"Estamos apostando por nuevas fuentes hídricas y el aprovechamiento de los recursos actuales que tenemos, y trabajando también con el resto de administraciones públicas para simplificar los procesos administrativos que permitan poner en marcha nuevas infraestructuras hidráulicas que pueden ser clave para los agricultores, como las balsas de riego", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz "está ultimando una orden de ayudas, con un importe de 12 de millones de euros, para la construcción de pequeñas balsas de riego en la comunidad, y que también está trabajando con el Gobierno central para poner en marcha otras convocatorias de ayudas con fondos Feder destinadas a bolsas de riego más grandes, para ponerlas a disposición del sector".