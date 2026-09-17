El sector de tecnología sanitaria reflexiona en Córdoba sobre retos de presente y futuro de la innovación tecnológica

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su participación en el encuetro. - FENIN

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Córdoba se ha convertido durante los días 15 y 16 de septiembre en epicentro nacional del debate sobre el papel crucial que juegan las tecnologías sanitarias innovadoras en la mejor salud y calidad de vida de la población, así como en el progreso del país y la sociedad.

Según ha indicado la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) en una nota, la capital cordobesa ha acogido su Seminario Anual de Periodistas para reflexionar acerca de los retos y desafíos de la innovación tecnológica sanitaria, y que ha contado con la bienvenida del alcalde de la ciudad, José María Bellido.

"Córdoba está muy agradecida por acoger un encuentro como este en el que un sector de alto valor añadido reflexiona sobre cómo seguir mejorando la salud de la población. Esta ciudad es muy conocida por su patrimonio y por su cultura, pero también destaca por todo lo relacionado con las ciencias de la salud", ha indicado el alcalde.

Bellido ha apostado por la colaboración público-privada entre instituciones públicas e industria para seguir mejorando la sanidad y la investigación, como es el objetivo del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

Entre otros asuntos, en este encuentro se he presentado el informe 'Análisis de las capacidades en I+D+i de las tecnologías sanitarias en España'. Este trabajo destaca que las compañías de Tecnología Sanitaria en España superan los 344 millones de euros de inversión anual en I+D+i en España, siendo el sector que presenta la mayor intensidad de I+D sobre facturación (un 7%) entre los sectores industriales a nivel nacional.

Esta apuesta por la innovación conlleva un crecimiento del 94% en los registros de patentes de tecnologías sanitarias en la última década: de 86 en 2016 hasta las 167 solicitudes registradas en 2025, máximo histórico del sector. Además de la inversión propia, esta industria muestra una "alta capacidad" para captar financiación competitiva, nacional y europea. De hecho, España lidera la captación de fondos en Europa en tecnologías sanitarias, con el 21,8% del total de fondos dispuestos por la Unión Europea.

El secretario general de Fenin, Pablo Crespo, ha indicado que los datos "muestran un sector líder en innovación y un excelente posicionamiento internacional, siendo ambos factores determinantes para ayudar a que nuestro sistema sanitario ofrezca una atención sanitaria más precisa, personalizada y eficiente, y posicionándose como motor de progreso económico y social del país".

Además, ha remarcado que la industria de Tecnología Sanitaria ya aporta más de 6.000 millones de euros al PIB nacional y tiene potencial para incrementar su contribución "siendo para ello necesario que se adapte el marco normativo vigente para permitir la mejora de la competitividad del sector, con medidas como la indexación de los contratos públicos sanitarios y la incorporación ágil de la innovación".

En el análisis regional, las empresas de Tecnología Sanitaria ubicadas en Andalucía generan más de 600 puestos de trabajo, presentan una facturación conjunta de 97,1 millones de euros de facturación anual conjunta y generan 42,9 millones de euros de Valor Añadido (VAB) a la economía nacional por su actividad. Además, en la región se ubican 7 centros productivos de tecnología sanitaria.

Este encuentro ha servido, además, para conocer las propuestas del sector para seguir fortaleciendo el ecosistema innovador en tecnologías sanitarias y la competitividad de las compañías ante el complicado contexto geopolítico y productivo en el que opera esta industria, en vísperas del año electoral que afronta España en 2027.

Entre otras medidas, el sector aboga por el desarrollo de un marco normativo propio para las tecnologías y productos sanitarios, la compra pública basada en valor, la indexación de los contratos públicos al IPC y la puesta en marcha de un Plan de Industrialización para este sector.

VISITA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Los periodistas nacionales convocados por Fenin en Córdoba han realizado una visita al Hospital Universitario Reina Sofía, que este año celebra su 50º aniversario, para conocer de primera mano la transformación que la tecnología sanitaria está impulsando en el ámbito quirúrgico y la apuesta del centro por la cirugía de alta complejidad, la robótica, los quirófanos inteligentes y la innovación aplicada a la práctica clínica.

El director gerente, Francisco Triviño, ha señalado que "la tecnología sanitaria es hoy una aliada imprescindible para seguir avanzando en calidad, precisión y seguridad. El reto no consiste únicamente en incorporar nuevos equipos, sino en integrar la innovación en todo el proceso asistencial, desde la planificación previa hasta el propio acto quirúrgico".

"La cirugía robótica, los quirófanos inteligentes, la navegación o la impresión 3D nos permiten anticiparnos, estudiar cada caso con mayor detalle y abordar procedimientos de gran complejidad minimizando riesgos para los pacientes", ha remarcado el responsable del hospital.

Por otro lado, el jefe de Cirugía General, Javier Briceño, ha presentado la evolución de la tecnología sanitaria aplicada al quirófano, desde la cirugía mínimamente invasiva hasta la incorporación de la robótica, los quirófanos inteligentes y el quirófano híbrido. El hospital cordobés ha consolidado la cirugía robótica y ha ampliado progresivamente sus indicaciones, incorporándola a procedimientos de creciente complejidad.

La visita ha permitido conocer también el trabajo de la Unidad de Innovación, orientada a trasladar nuevas soluciones tecnológicas a la práctica asistencial. Su actividad se basa en detectar necesidades surgidas en el propio entorno clínico y trabajar junto a profesionales sanitarios, investigadores y perfiles tecnológicos para desarrollar herramientas que puedan mejorar los procesos y aportar valor al paciente.