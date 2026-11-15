Seis heridos en un accidente de tráfico en la carretera CO-3102 a su paso por Adamuz (Córdoba)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado este domingo en la carretera CO-3102 en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el accidente se ha producido minutos antes de las 14,00 horas en el kilómetro 5 de la CO-3102, siniestro en el que se han visto implicados dos vehículos. Hasta el lugar del suceso se han desplazado, avisados por la sala coordinadora, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios, que han movilizado varias ambulancias y un equipo médico, han informado de que en el siniestro seis personas han resultado heridas, que tras ser atendidas en el lugar han sido evacuadas a distintos centros sanitarios.