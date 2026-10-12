Seis provincias andaluzas acogen este miércoles seis concentraciones en solidaridad con el profesorado madrileño

Movilización en las Setas de la Encarnación de Sevilla en defensa de la educación pública. - ASAMBLEA ANDALUZA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa andaluza ha anunciado que el próximo miércoles, 14 de octubre, convoca concentraciones y asambleas en seis provincias de la comunidad autonóma bajo el impulso de la Asamblea Andaluza por la Educación Pública y en soidaridad con las movilizaciones del profesorado madrileño.

Según ha precisado la organización en una nota, la jornada tiene como objetivo "defender una educación pública de calidad, inclusiva y con recursos suficientes, así como expresar la solidaridad del profesorado, las familias y el alumnado andaluz con la huelga indefinida que se desarrolla en Madrid".

En concreto, las movilizaciones tendrán lugar en Almería, a las 18,00 horas en la Plaza Circular Emilio Pérez; Cádiz, a las 19,00 horas en la Plaza de Madrid; Granada, a las 18,00 horas ante la Delegación de Educación; Huelva, a las 18,00 horas ante la Delegación del Gobierno; Málaga, a las 18,00 horas en la Plaza de la Constitución; y Sevilla, a las 19,00 horas ante el Palacio de San Telmo.

Desde la Asamblea Andaluza por la Educación Pública han subrayado que los problemas que afectan a la enseñanza pública "trascienden las fronteras territoriales". "Las elevadas ratios, la insuficiencia de recursos para atender a la diversidad, la sobrecarga de trabajo del profesorado, la falta de personal y las deficiencias en las infraestructuras educativas son algunas de las dificultades que comparten las comunidades educativas de distintos territorios y que requieren respuestas urgentes por parte de las administraciones", han agregado.

De este modo, esta jornada pretende visibilizar que "detrás de cada aula hay docentes que necesitan condiciones laborales adecuadas para desarrollar su trabajo, familias que reclaman una atención educativa de calidad y alumnado que tiene derecho a recibir una educación pública que responda a sus necesidades".

Al hilo, la Asamblea ha insistido en que "sin recursos suficientes no puede garantizarse una inclusión real ni una verdadera igualdad de oportunidades", y ha considerado como "imprescindible" reforzar las plantillas, reducir las ratios y asegurar los medios materiales y humanos necesarios en todos los centros públicos.

Igualmente, las concentraciones y asambleas servirán para "reforzar la coordinación de la comunidad educativa andaluza, compartir reivindicaciones y avanzar en la organización de las próximas movilizaciones en defensa de la enseñanza pública".

Asimismo, la Asamblea Andaluza por la Educación Pública ha considerado como "fundamental" construir una respuesta colectiva en la que participen activamente el profesorado, las familias, el alumnado y el conjunto de organizaciones y colectivos comprometidos con la educación pública.

En suma, la Asamblea Andaluza por la Educación Pública llama al conjunto de la ciudadanía a participar en las concentraciones del 14 de octubre y a seguir construyendo una movilización "amplia y unitaria por una educación pública con los recursos, las plantillas y las condiciones que merece toda la comunidad educativa".