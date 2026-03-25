La Semana Santa de Granada capital tendrá por primera vez una zona libre de ruidos en calle Mesones durante los pasos

El espacio libre de ruidos durante los pasos de Semana Ssanta en Granada se ubica en la calle Mesones, con una extensión aproximada de 115 metros, comprendidos entre la plaza de Cauchiles (esquina farmacia) y el Arco de las Cucharas (edificio Catastro). - FEDERACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE GRANADA

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de la ciudad de Granada contará por primera vez con un espacio libre de ruidos durante el paso de las procesiones de las distintas hermandades.

Así lo ha informado este miércoles la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, que señala que esta novedad ha sido acordada en el pleno de hermanos mayores, "y en consonancia con el firme compromiso de la Real Federación por promover una Semana Santa más inclusiva y accesible para todos".

Según detallan en un comunicado, el espacio libre de ruidos estará debidamente delimitado y se ubicará en la calle Mesones, con una extensión aproximada de 115 metros, comprendidos entre la plaza de Cauchiles (esquina farmacia) y el Arco de las Cucharas (edificio Catastro).

Para garantizar el adecuado cumplimiento de esta medida, las bandas de música deberán cesar su interpretación en el momento en que el banderín alcance el cartel señalizador que marcará el inicio de la zona de silencio. Asimismo, no podrán reanudarlo hasta que el último de los músicos haya sobrepasado el cartel que indicará el final del tramo establecido.

"Esta iniciativa responde al objetivo de favorecer la participación y disfrute de la Semana Santa por parte de personas con sensibilidad auditiva, trastornos del espectro autista u otras condiciones que requieren entornos de menor estimulación sonora", destacan desde la federación.