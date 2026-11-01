Un seminario analizará en Úbeda (Jaén) el retorno que la inversión en cultura supone para las empresas

Archivo - La iglesia de San Lorenzo acogerá la jornada. - FUNDACIÓN HUERTA DE SAN ANTONIO - Archivo

ÚBEDA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

Un seminario 'El retorno invisible' reunirá el 5 de noviembre en la iglesia de San Lorenzo, de Úbeda (Jaén), a representantes del mundo empresarial y de varias fundaciones para "explorar el valor estratégico de la responsabilidad social corporativa en el ámbito cultural".

En el encuentro, organizado por la Fundación Huerta de San Antonio y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Jaén, se abordarán cuestiones como "qué gana una empresa cuando decide apoyar la cultura, qué valor genera esa inversión más allá de la aportación económica o de la visibilidad de una marca" o "cómo pueden las empresas contribuir a que la cultura siga siendo un motor de desarrollo para sus territorios".

El evento se enmarca en Hitts (Heritage Innovation, Territory, Tourism and Sustainability), un proyecto de cooperación europea del programa Interreg Sudoe 2021-2027 que trabaja para impulsar nuevas estrategias de desarrollo socioeconómico sostenible en zonas rurales a partir de sus recursos culturales y naturales.

Desde esta perspectiva, no se limita a promover nuevas formas de descubrir y disfrutar el patrimonio, sino que también busca identificar oportunidades de colaboración, implicar a los agentes locales y analizar modelos que permitan garantizar su conservación y sostenibilidad en el futuro.

Con este objetivo, fomenta espacios de encuentro entre distintos sectores, como el que plantea entre cultura y empresa con este seminario 'El retorno invisible. Responsabilidad social corporativa: el valor de invertir en cultura'.

Comenzará a las 10,00 horas con la recepción de los participantes y una visita guiada a la iglesia de San Lorenzo, un espacio patrimonial recuperado para la cultura gracias al trabajo de la citada fundación y "convertido en un ejemplo de cómo la cultura puede contribuir a revitalizar un barrio y fortalecer los vínculos de una comunidad con su historia".

Posteriormente, el responsable de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Avanza, Manuel Rubia, ofrecerá la conferencia 'El retorno invisible'. Servirá como punto de partida para abordar los beneficios que el compromiso con la cultura puede aportar a las empresas, desde la reputación y la identidad corporativa hasta su relación con la sociedad y el territorio.

Tras una pausa, tendrá lugar la mesa redonda 'El valor de invertir en cultura', moderada por la presidenta de AJE-Jaén, Rocío Uceda. Junto al referido Manuel Rubia, participarán Luis Jesús García-Lomas, de la Fundación Caja Rural de Jaén; Isabel Miralles, de la Fundación Fulgencio Meseguer, y Francisco Jesús Casas, de Alciser.

El debate permitirá contrastar experiencias y perspectivas del ámbito empresarial, fundacional y asociativo para reflexionar sobre qué mueve a una organización a comprometerse con la cultura, qué retorno puede obtener de esa apuesta y cómo desarrollar fórmulas de colaboración que beneficien tanto a las empresas como a los proyectos culturales y a la sociedad.

La asistencia a esta jornada requiere inscripción previa gratuita a través de la web de AJE Jaén, en https://ajeandalucia.org/jaen/eventos/seminario-hitts-el-ret...

ARTISTAS Y MECENAZGO

La reflexión en torno a la cultura y el desarrollo empresarial continuará el 12 de noviembre con un segundo seminario titulado 'Crear también es futuro. Estatuto del artista, mecenazgo y nuevas formas de apoyar la cultura en Jaén'.

En este caso, se pondrá el foco en las condiciones en las que llevan a cabo su trabajo los creadores y en las posibilidades que ofrecen el mecenazgo y otras fórmulas de apoyo para fortalecer el ecosistema cultural de la provincia de Jaén.

Ambas jornadas impulsadas en el marco de Hitts comparten una misma preocupación: cómo construir un modelo en el que la cultura no dependa únicamente de los recursos públicos o de esfuerzos individuales, sino que encuentre nuevas complicidades, respaldos y oportunidades para seguir creciendo.