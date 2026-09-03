El Seprona esclarece cinco delitos de incendio forestal en la provincia de Córdoba

Un agente estudia la zona de un incendio. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Córdoba ha esclarecido cinco delitos de incendios forestales ocurridos en la provincia de Córdoba durante el mes de julio de 2026, procediendo a la investigación de cinco personas como responsables de los mismos.

Según informa la Guardia Civil en una nota, estos incendios forestales se produjeron en Córdoba (2), Fuente Obejuna (1), Belalcázar (1) y Carcabuey (1), quemándose un total de 23,5 hectáreas de superficie como consecuencia de los mismos.

En cuanto a las causas que han provocado dichos incendios, la Guardia Civil señala que uno de ellos ha sido intencionado, mientras que el resto ha sido consecuencia de negligencias como la falta de mantenimiento en línea eléctrica al carecer de limpieza de vegetación bajo el tendido eléctrico, mantenimiento preventivo fundamental para evitar incendios forestales, o la utilización de maquinaria que puede producir chispas al realizar trabajos con herramientas que generan deflagraciones provocando incendios forestales en días con nivel de riesgo por incendio forestal extremo o muy alto.

También provocó un incendio la utilización de maquinaría agrícola sin adoptar medidas de prevención de incendios forestales realización de cortafuegos perimetrales, así como carecer de medios de extinción en caso de incendio forestal, y un vehículo que salió ardiendo con deficiencias técnicas en cuadro eléctrico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los respectivos órganos judiciales que por competencia le corresponden y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.