La serie sísmica de Alhendín (Granada) ya ronda los 1.700 terremotos, 150 sentidos por la población

Serie sísmica de Alhendín (Granada) actualizada a 7 de septiembre - IGN

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La serie sísmica de Alhendín (Granada) que desde el 14 de agosto afecta a la ciudad de Granada y a toda su área metropolitana, con especial incidencia en la zona sur, ya registra 1.693 eventos, 150 sentidos por la población de estas localidades.

Así se desprende del informe actualizado del Instituto Geográfico Nacional (IGN) respecto de esta serie publicado este pasado 7 de septiembre y consultado por Europa Press. Los ciudadanos contribuyen a la información relativa a la intensidad de seísmos con la aportación de cuestionarios a través de la web o la app del IGN. Hasta la fecha el instituto ha recibido más de 22.990 de estos cuestionarios.

En informe recuerda que desde el 14 de agosto el IGN está registrando una serie de terremotos superficiales en el entorno de las localidades de Alhendín, Gójar y La Zubia a unos dos a doce kilómetros al sur de la ciudad de Granada. Los mayores terremotos registrados por el IGN hasta el momento son dos sismos de Mw 4,8 el día 15 de agosto a las 1,04 de la madrugada y el día 18 de ese mismo mes a las 10,37 horas, con epicentro en el entorno de la localidad de Alhendín (Granada), con una profundidad muy superficial y ambos ampliamente sentidos.

Desde las 0,00 horas del 14 de agosto y hasta el momento se han registrado 1.693 eventos en esta serie, en su mayoría de magnitud menor a 2 y doce de magnitud mayor o igual 3, todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de 10 kilómetros), de los cuales 150 han sido sentidos por la población.

Las mayores réplicas registradas hasta el momento son tres terremotos de magnitudes Mw 3,9, 4,2 y 4,0 el día 18 agosto entre 15 minutos y dos horas después del terremoto de Mw 4,8 localizados al sur de Churriana de la Vega, norte de Alhendín y noreste de Gójar, respectivamente. También se registró un terremoto de Mw 3,7 el día 14 de agosto a las 18,43 horas, unas seis horas antes del terremoto de Mw 4,8 a unos 4 kilómetro al noreste y otro terremoto previo el día 26 de julio de Mw 3,6 al suroeste de Armilla, ambos muy superficiales.

El IGN recuerda que estos terremotos han sido ampliamente sentidos por la población y desde el día 14 de agosto, el instituto ha recibido más de 22.990 cuestionarios a través de su página web y aplicación móvil. Los dos mayores terremotos de Mw 4,8 fueron sentidos en más de 500 localidades, principalmente en Andalucía central y oriental, y también en algunas localidades de la región de Murcia, sur de Castilla La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid. La intensidad máxima observada en ambos es de V-VI (EMS-98) en poblaciones de Granada.

Los daños y efectos producidos por estos terremotos que llevaron a muchas personas a echarse a la calle y también produjeron desalojos de viviendas en varias localidades siguen siendo revisados por el personal de la Red Sísmica, por lo que los valores de intensidad se actualizan a medida de que se va recabando más información.

Los Tensores Momento Sísmico calculados por el IGN para los terremotos de mayor magnitud de los días 15 (magnitudes Mw 3,7 y 4,8) y 18 de agosto (magnitudes Mw entre 3,9 y 4,8) muestran mecanismos de tipo falla normal con planos principalmente en dirección NO-SE, uno con buzamiento más vertical hacia el SO y el otro con buzamiento hacia el NE.

"Estos mecanismos son consistentes con las fallas activas cartografiadas y la tectónica de la zona. Esta serie se enmarca entre las fallas de Dílar al sur, la de Granada al este y las de BelicenaAlhendín y Santa Fe al oeste, todas de tipo normal con buzamiento de alto ángulo", recoge el IGN.