La Junta reforma el acceso a la Ermita de La Oliva de Vejer (Cádiz) para aportar seguridad a los usuarios

Archivo - La delegada de Fomento de la Junta en Cádiz, Carmen Sánchez, en una imagen de archivo en la carretera A-314 entre Vejer y Barbate. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía llevará a cabo la remodelación del acceso a la Ermita de La Oliva de Vejer de la Frontera (Cádiz) para lo cual la Consejería de Fomento y Movilidad ha licitado, con un presupuesto base de licitación de 489.059 euros, las obras de mejora de la seguridad vial en este cruce de la carretera entre Vejer y Barbate, que tendrán un periodo estimado de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas en su ejecución tienen hasta el 28 de septiembre para presentar sus ofertas.

Según ha explicado la Junta en una nota, esta nueva intersección, en forma de T, contará con carriles centrales de espera, para giros a la izquierda, y carriles de aceleración y desaceleración con el objetivo de aportar seguridad a esta zona de la carretera.

Por su parte, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha afirmado que "la seguridad de las carreteras es lo primero y esta obra es un paso más hacia ese objetivo". Así, ha incidido en la importancia de actuar en la red viaria con "mejoras de todo tipo, tanto de trazado como mantenimiento y conservación, como el Plan Extraordinario de Asfaltado".

La carretera A-314 de Vejer de la Frontera a Barbate, con origen en Int. N-340 (Vejer de la Frontera) y final en Int. A-2231 (Barbate), tiene una longitud de 8,93 kilómetros y pertenece a la Red Intercomarcal dentro de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Soporta un tráfico diario de cerca de 9.000 vehículos de los cuales el ocho por ciento son vehículos pesados.

Las obras, que incorporarán un hombro de 0.50 metros, arcenes de 1,50 metros y carriles de 3,50 metros, se llevarán a cabo en el entorno del punto kilométrico 4,5 donde se localiza el acceso, entre otros, a la Ermita de La Oliva, en el margen izquierdo.

La Junta ha señalado que la provincia de Cádiz es una de las provincias con mayor inversión en reparación de firmes, con 22,5 millones de euros en el Plan Extraordinario de Asfaltado, dotado con 151,5 millones de euros. Un plan que actuará sobre 1.000 kilómetros de carreteras en las ocho provincias.

Igualmente, ha asegurado que es la provincia mejor dotada para el Plan Andalucía Actúa, del que recibe cerca del 40% de las inversiones, ya que en Cádiz se han movilizado 107 millones de euros para cerca de 200 incidencias en 32 carreteras gaditanas. De un plan dotado con 283 millones de euros, que ha ejecutado obras de emergencia en carreteras afectadas por el tren de borrascas de inicios de año.