El Servicio de Vigilancia de Caminos de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa refuerza operatividad con un todoterreno

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa incorpora un nuevo vehículo al Servicio de Vigilancia de Caminos. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPIÑA SUR CORDOBESA

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha incorporado un nuevo vehículo al Servicio de Vigilancia de Caminos, con el objetivo de reforzar las labores de control, mantenimiento y protección del patrimonio viario rural.

Según ha informado la Mancomunidad, se trata de un Dacia Duster 4x4, de color blanco y rotulado con la imagen corporativa de la entidad, equipado con las últimas tecnologías en seguridad, confort y eficiencia energética, ideal para la circulación en terrenos rurales.

Con esta incorporación, el Servicio contará con dos patrullas operativas todos los días del año, lo que permitirá aumentar los kilómetros de vigilancia diarios. El dispositivo, integrado por guardas rurales habilitados, mantiene una coordinación permanente con la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar un control efectivo de los caminos públicos.

El presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, ha destacado que "la llegada de este nuevo vehículo supone un salto cualitativo en la capacidad de respuesta del servicio y en la protección del entorno rural, porque va a mejorar la operatividad diaria y reforzará la prevención ante incidencias, facilitando un contacto más directo con los municipios y los usuarios de los caminos".

Asimismo, Ruz ha subrayado que "esta actuación demuestra el compromiso firme de la Mancomunidad con la modernización de los servicios públicos y con la seguridad en el medio rural", resaltando que "la cooperación entre los ayuntamientos continúa siendo la clave para ofrecer soluciones efectivas y sostenibles en beneficio de toda la comarca".

El Servicio de Vigilancia de Caminos Públicos continuará desarrollándose de forma coordinada, con rutas preestablecidas y sistemas de geolocalización que permiten el seguimiento en tiempo real de las patrullas, la recopilación digital de incidencias y la actuación rápida ante cualquier eventualidad.

Con esta ampliación de medios, la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa da un nuevo paso hacia la optimización de los recursos públicos y la mejora de la seguridad, la conservación y el uso responsable del patrimonio viario rural.