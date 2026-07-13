La sexta edición del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank arranca en Granada con Sting, Zenet y Revólver

Archivo - Cartel de la sexta edición del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank. - CICLO 1001 MÚSICAS-CAIXABANK - Archivo

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank arranca esta misma semana en Granada con tres veladas musicales de primer nivel: Sting, Zenet y Revólver.

Bajo el lema 'Granada, territorio de música', el ciclo desplegará, a lo largo de estos cuatro meses, una docena de conciertos de artistas nacionales e internacionales en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como el Carmen de los Mártires, el Palacio de los Córdova, el Palacio de Quinta Alegre o el Cuarto Real de Santo Domingo.

La primera cita, y una de las más esperadas, tendrá lugar este miércoles 15 de julio a las 22,00 horas en la Plaza de Toros de Granada con Sting, uno de los artistas más influyentes y reconocidos de la música contemporánea, que hará parada en la ciudad con su nueva gira Sting 3.0.

En esta gira, el fundador de The Police se presentará acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el batería Chris Maas, en lo que promete ser una experiencia cargada de intensidad y virtuosismo. Abrirá la noche el dúo irlandés de rock alternativo Dea Matrona.

La segunda cita de la semana correrá a cargo de una de las voces más destacadas del jazz y el folclore en español: Zenet. El polifacético artista malagueño presentará su último disco, 'Las manos y la voz', el jueves 16 de julio a las 22,00 horas en el Carmen de los Mártires.

Completará el programa musical de esta semana Revólver, una de las bandas más emblemáticas del rock español, que se subirá al escenario del Palacio de los Córdova el viernes 17 de julio a las 22,00 horas.

La banda liderada por Carlos Goñi repasará en este enclave patrimonial su extenso repertorio y presentará los temas de su nuevo álbum LA 03010.

La sexta edición del ciclo 1001 Músicas - CaixaBank se presenta como la más amplia y diversa hasta la fecha. Una programación que invita a disfrutar de la música en directo y a reencontrarse con artistas que han dejado huella en varias generaciones, dentro de una propuesta pensada para públicos y sensibilidades musicales diferentes.

Hasta el mes de octubre, los conciertos se distribuirán por distintos espacios singulares de Granada, incorporando su valor patrimonial a la identidad de una programación que vuelve a extender la música por diferentes escenarios de la capital nazarí.

Después de este arranque épico, la programación continuará con los directos de Johnny Marr, Ariel Rot, Las Migas, Maika Makovski, Valeria Castro, Víctor Manuel, Teenage Fanclub, Ryan Adams y Loquillo.

Este ciclo está organizado por Proexa y cuenta con CaixaBank como partner estratégico, con el patrocinio de Sabor Granada (Diputación de Granada), Ayuntamiento de Granada y Granada 2031, FCC, Alsa, Emasagra, Emucesa, doctortrece, Cervezas Alhambra, Royal Bliss, Hyundai y Ticketmaster, y con la participación de Crea SGR.

Toda la información sobre la agenda completa del ciclo, horarios y entradas se puede consultar en www.1001musicas.es.