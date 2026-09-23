La SGAE ya cuenta con nueva sede en el Espacio Casa Zayas de Granada

La SGAE ha inaugurado este miércoles su nuevo centro de actividades en Granada, situado en el Espacio Casa Zayas, que servirá de nuevo enclave para el encuentro de socios, propuestas culturales, actividades formativas y otras inicativas creativas. - SGAE

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha inaugurado este miércoles su nuevo centro de actividades en Granada, situado en el Espacio Casa Zayas, que servirá de nuevo enclave para el encuentro de socios, propuestas culturales, actividades formativas y otras iniciativas relacionadas con la creación en la capital granadina.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, el presidente del Consejo Territorial de SGAE Andalucía, José Ignacio Lapido, y el director de la entidad en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, José Lucas Chaves, y ha servido de cita con los principales agentes culturales, instituciones y profesionales de la creación.

"Llevamos años trabajando para poder hacer realidad este sueño, hoy abrimos una puerta para que las autoras y autores de Andalucía oriental encuentren aquí asesoramiento, apoyo y acompañamiento", ha apuntado Onetti en la presentación. "Pero también, para que la propia SGAE esté más cerca de la sociedad, de los proyectos culturales y de quienes los hacen posible", ha señalado.

"Y como Granada es una ciudad creadora, queremos que SGAE forme parte de este movimiento, y unirnos a la carrera por conseguir que la ciudad sea capital cultural el próximo 2031", ha indicado en el auditorio principal de Casa Zayas.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido el gesto de la entidad, y ha recordado la necesidad de este nuevo espacio cultural de SGAE, "para el encuentro, la conexión y para que siga garantizando los derechos de autor".

La regidora también ha destacado el papel de la cultura para "hacer de palanca y que ayude a seguir creciendo y transformando la ciudad, promoviendo la internacionalización".

Les acompañaron en esta cita el delegado territorial de la Junta en Granada, Luis Recuerda, y la diputada de Cultura de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel. Además, han asistido otros agentes representantes institucionales como Antonio Collados y Marina Hervás de La Madraza (UGR), Antonio Castro de la Fundación Miguel Ríos, Alfonso Salazar y Antonio Caba del festival TIFF Granada, Antonio Domínguez e Idoia Virdozola, del Festival Jóvenes Realizadores, o los periodistas musicales Juan Jesús Ramos y Sagrario Luna.

La inauguración de la nueva sede también ha recibido el respaldo de la comunidad artística y autoral granadina. Del sector musical, audiovisual y escénico destacó la presencia de Antonio Arias de Lagartija Nick, Antonio Ferrara, Ludovico Vagnone, Andrés López y Juan Alberto Martínez de Niños mutantes, Quini Almendros, Enrique Moratallá, Juan Trova, José García Román, Jacinto Ríos de 091, el músico y actor Fran Ocete 'Cristalino', Tacho González, Ana Sanz Magallón, Arturo Cid, Manuel Sicilia, Raúl Alcover, José Sánchez Montes, Julia Ruiz Carazo de La Sal, y Omar Meza de DA.TE. Danza, entre otros.

LUGAR DE ENCUENTRO Y CREACIÓN

Por su parte, José Ignacio Lapido, como presidente del Consejo Territorial Andaluz de SGAE, recordó la actividad de este órgano representativo del colectivo social y su labor de apoyo a creadoras y creadores en la región. "Para nosotros era una prioridad tener de nuevo sede física en la capital granadina, con el objetivo de que se convierta en un lugar de encuentro y en la casa del autor, donde todos los espacios comunes se puedan usar para proyectos generadores de cultura y creatividad", ha dicho.

Asimismo, José Lucas Chaves aprovechó un momento de la puesta en común para agradecer y celebrar el equipo humano que está al servicio de la actividad social en Andalucía. Actualmente, son algo más de 7.000 profesionales de la creación los residentes en las provincias de Andalucía oriental (Granada, Jaén, Málaga y Almería).

Entre los principales hitos musicales, audiovisuales y escénicos organizados para este colectivo por SGAE y Fundación SGAE destacan las Jornadas formativas para productores, dj y compositores Geeks & Chips, el panel de expertos Plug & Play sobre música, creación, oportunidad y digitalización, ambas con el apoyo del centro cultural La Madraza y Espacio Caja Sonora (Fundación Miguel Ríos), el Premio SGAE Urban Gata Cattana 2026 (cuya final acoge la Universidad de Granada).

También el certamen de cortometrajes Vibraciones y el taller Cómo enfrentarse a la escritura de guiones de ficción, con Celia Rico, en el marco del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, o la puesta en marcha del próximo ciclo FlamencoEñe, junto al Ayuntamiento de Almería y el Instituto Andaluz del Flamenco.