Siloé, Love of Lesbian, Teddy Bautista y Loquillo, entre las primeras confirmaciones del Festival de la Guitarra

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, en la presentación del avance del Festival de la Guitarra. - IMAE

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Guitarra de Córdoba ha anunciado los primeros artistas confirmados de su 45º edición, que se celebrará del 1 al 11 de julio de 2026 con un programa previo como novedad. Así, entre las primeras confirmaciones se encuentran Siloé, Love of Lesbian, Loquillo o Teddy Bautista, entre otros.

Según ha indicado el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) en una nota, la presidenta del instituto, Isabel Albás, ha avanzado una decena de espectáculos que tendrán lugar en los teatros municipales de Córdoba y cuyas entradas están disponibles desde este jueves, 29 de enero, a las 13,00 horas en taquilla del Gran Teatro y en 'teatrocordoba.es'.

La presidenta del IMAE ha señalado que "se trata de una edición especial este 45 aniversario. Un festival que desde su inicio se ha desarrollado y adaptado para ofrecer una versión mejorada año tras año y que se mantiene aferrado a su mayor fortaleza: su especialización". En la presentación, Albás ha destacado el carácter antológico y monográfico de este evento que ofrece una agenda cultural propia en torno a la guitarra a lo largo de diez días con una notable diversidad de conciertos, espectáculos, formaciones, conferencias y otras actividades para todos los públicos.

La presidenta también ha hecho referencia a la venta anticipada que comienza este jueves hasta el 28 de diciembre. Las primeras entradas establecidas para cada recinto (100 para Gran Teatro y Teatro Góngora, y 200 para Teatro de la Axerquía) contarán con un 20% de descuento en su compra. Asimismo, el IMAE retoma el abono a la carta y otros descuentos a diferentes colectivos, especificados en la web de venta.

La novedad de esta edición recae en el programa previo compuesto por el guitarrista e Hijo Adoptivo de Córdoba, Vicente Amigo, en el Gran Teatro de Córdoba los días 25 y 26 de junio. Mientras que el 27 de junio la banda Brothers in Band estará en dicho teatro con su 'show' musical tributo al grupo Dire Straits, un nuevo espectáculo en conmemoración del icónico álbum 'Brothers in Arms', que cumple 40 años.

Asimismo, el Gran Teatro de Córdoba contará con uno de los mayores referentes en el mundo de la guitarra, Teddy Bautista con 'Ciclos 5.0. El periplo de las heroínas' el 3 de julio con Pablo Salinas como director musical. El también guitarrista y referente José Antonio Rodríguez interpretará el 4 de julio, junto a un quinteto de artistas, un programa que abarca el mundo del flamenco con una mirada moderna. El 11 de julio llega el espectáculo de danza 'La Reina Blanca' en homenaje a la bailaora cordobesa Blanca del Rey.

El Teatro Góngora, por su parte, recibirá el 10 de julio a Leo&Leo, un proyecto único liderado por la actriz y cantante Leonor Watling y el músico y compositor Leo Sidran, con canciones que mezclan pop, jazz y una puesta en escena conversacional.

INDIE Y ROCK

Por último, las esperadas noches en el Teatro de la Axerquía con los referentes del indie y el rock nacional Love of Lesbian, Sanguijuelas del Guadiana junto con los cordobeses Aslándticos, y los vallisoletanos Siloé pararán en Córdoba los días 1, 2 y 5 de julio, respectivamente. El 4 de julio los fans del metal tienen una cita ineludible con Warcry, en su único concierto en Andalucía, y Angelus Apatridas. Loquillo se suma al cartel de esta edición el 9 de julio con su gira 'Corazones Legendarios'.

De esta manera, la presidenta del IMAE ha desvelado los primeros artistas de esta edición y ha emplazado a las próximas semanas para conocer más artistas que formarán parte de este 45 aniversario del Festival de la Guitarra de Córdoba. Las entradas para todos los espectáculos y conciertos del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba están disponibles en 'teatrocordoba.es/festival-guitarra-cordoba/' en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario especial para los días de Festival y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.