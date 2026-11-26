Archivo - Imagen de funcionarios en Torre Triana, edifico que alberga un par de consejerías de la Junta de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha exigido este jueves que las funciones públicas sean desempeñadas por personal funcionario tras ganar una sentencia contra un encargo a Tragsatec y ha informado de once requerimientos sectoriales dirigidos a diez consejerías, con dos escritos diferenciados para Industria y Andalucía Trade. Afectan a 46 expedientes.

"Desde el SAF defendemos que las necesidades ordinarias de la Administración se atiendan con plantillas funcionariales suficientes, y no mediante la sustitución reiterada de tareas administrativas por personal de una empresa pública que, aunque sea medio propio, no tiene la condición de funcionario", argumenta la central sindical en una nota.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló un encargo de marzo de 2025 relacionado con la tramitación de ayudas por invadir funciones reservadas al personal funcionario. El fallo examinó actuaciones presentadas como simple "apoyo", entre ellas, la preparación de documentos y la revisión de subsanaciones y alegaciones. "La sentencia no anula automáticamente otros encargos, pero fija un criterio esencial para exigir su revisión", reconoce el SAF.

La suma de presupuestos y ampliaciones identificadas por el SAF asciende a más de 60,4 millones de euros. Esta cifra abarca distintos ejercicios, incluidos antecedentes históricos: no equivale a pagos realizados ni significa que todos los encargos sigan vigentes o hayan sido declarados ilegales. "Sirve para dimensionar el uso de recursos públicos y exigir una explicación económica y funcional completa".

El SAF asegura que "no pretendemos paralizar expedientes ni perjudicar a la ciudadanía". "Exigimos que las necesidades de carácter ordinario o estructural se cubran mediante los instrumentos legales de personal, con medios y garantías suficientes. Con esta actuación aspiramos a conseguir más plazas para el personal funcionario de carrera y para quienes preparan oposiciones".