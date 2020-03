Sindicato de Estudiantes de Andalucía pide eliminar la Selectividad este año y acceder con la nota de Bachillerato

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes de Andalucía reclama eliminar los exámenes de Selectividad este año tras las suspensión de las clases por el coronavirus y propone que la nota de Bachillerato sirva de forma excepcional para acceder a la universidad, porque, a su juicio, "los medios no presenciales no garantizan la misma formación y esto va en perjuicio de miles de estudiantes".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, Ainoa Murcia, después de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas decidieran este martes aplazar los exámenes de Selectividad de este año, previstos durante las primeras semanas de junio.

Murcia ha señalado que aplazar la Selectividad "no va a solucionar absolutamente nada" y ha recordado que desde el inicio de esta crisis cuando se empezó a plantear en aplazamiento "dijimos que había que eliminarla y tener en cuenta la nota media de Bachillerato", porque además "las clases se van a alargar sin fin y no se va a cerrar el curso en las mejores condiciones". Además, "atrasar más la Selectividad es tener a los estudiantes con toda la presión todo el verano", ha apuntado.

"Es materialmente imposible llegar en las mismas condiciones porque no existe una situación para una educación de calidad", han incidido desde el Sindicato de Estudiantes, y añaden que hay muchos estudiantes que "no pueden hacer trabajos desde casa porque a los profesionales que les había asignado la Junta se les ha vuelto a dar de baja, por lo que no se puede garantizar que haya una mediana formación, figúrate encima prepararse la Selectividad", concluye.