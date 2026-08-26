El Sindicato de Funcionarios lamenta que Nieto los "utilice" como "escudo para justificar el retraso del teletrabajo"

Archivo - Imagen de archivo de un edificio administrativo con atención al público. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha criticado este miércoles las declaraciones del consejero de Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en las que ha supeditado la ampliación del teletrabajo en puestos de la Administración autonómica a dos jornadas semanales a la previa implantación de la evaluación del desempeño y ha afirmado que la Junta "debe saber controlar la actividad que se hace en remoto" para evitar que cada funcionario haga "lo que quiera".

En una nota de prensa, el SAF ha trasladado que "no se trata de la primera vez que Nieto ataca al personal funcionario a cuenta del teletrabajo", como ocurrió "el año pasado", cuando advirtió de "no confundir teletrabajo y vacaciones". En este sentido, también ha señalado que "amenazó con eliminar pantallas y teclados en los centros de trabajo cuando tuvo que ceder y aceptar el segundo día de teletrabajo" en el proyecto de decreto, cuya aprobación "no estará en septiembre porque la tramitación es imposible que se realice en un único mes", según confirmó Nieto este martes.

Así, SAF ha rechazado que "la formulación elegida ahora por Nieto vuelve a proyectar sobre el personal funcionario la sospecha de que, cuando trabaja a distancia, puede dejar de cumplir sus obligaciones si no se refuerza su vigilancia", lo que para el sindicato es "un argumento populista" para, además, "declarar ante los medios de comunicación la responsabilidad de controlar el gasto público para restringir el teletrabajo de los funcionarios".

De esta forma, ha señalado que estas declaraciones "no resultan coherentes procediendo de un dirigente que pertenece al Gobierno que más ha politizado la Administración, elevando hasta límites nunca alcanzados los nombramientos de puestos de libre designación y con ello la partida asociada a gasto de personal". Aparte, han reprochado el retraso en la aprobación del decreto, "cuya tramitación comenzó en abril de 2025" y han apuntado a la Administración autonómica como la responsable, ya que "no puede justificarse desacreditando a quienes sostienen diariamente los servicios públicos".

En esta línea, han afirmado que "las funciones, tareas, plazos y resultados corresponden al puesto de trabajo durante todo el periodo de referencia", debido a que "no existen objetivos para los días presenciales y otros distintos para los días a distancia", por lo que "la obligación de tramitar expedientes, atender a la ciudadanía, cumplir la jornada y alcanzar resultados existe los cinco días de la semana". Por ello, han defendido que "pasar de una a dos jornadas de teletrabajo no altera el objeto de la evaluación ni convierte en inservibles los mecanismos de seguimiento ya existentes".

De hecho, han indicado que "el propio borrador desmiente la vinculación planteada por el consejero", puesto que "la exposición de motivos afirma que debe evaluarse 'el trabajo realizado, más que la forma de realizarlo', atendiendo a la calidad y al cumplimiento de los plazos", así que "se evalúa el trabajo, no la silla ocupada". Igualmente, han reconocido que es "revelador el colectivo al que Nieto dirige su mensaje", ya que el consejero "señala expresamente a los 'funcionarios', lo que concentra el prejuicio sobre la necesidad de control especial cuando trabajan a distancia".

"REDUCIR EL RETRASO DEL DECRETO A UN MES ES UNA CORTINA DE HUMO"

Por otra parte, el sindicato ha enfatizado que "reducir a un mes de retraso" un procedimiento que comenzó oficialmente el 30 de abril de 2025 "es una cortina de humo para no asumir responsabilidades", lo que demuestra "la incapacidad de culminar una regulación que lleva en tramitación desde la primavera de 2025".

De este modo, ha puesto el ejemplo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que ha implementado dos jornadas semanales de trabajo a distancia en puestos compatibles sin necesidad de "haber condicionado esta medida a implantar previamente un sistema general de evaluación del desempeño para todo los funcionarios, como el que ahora invoca la Junta".

Por tanto, SAF ha cuestionado que la planificación, el seguimiento y la evaluación objetiva del trabajo "se utilicen como excusa para retrasar una mejora ya anunciada y que se convierta a los funcionarios en sospechosos por defecto". "Si existe una carencia de organización, definición de objetivos o dirección, corresponde a la Junta corregirla; no puede proyectarla sobre la profesionalidad de sus funcionarios", ha insistido.

Asimismo, ha pedido una rectificación pública al consejero para que "deje claro que los funcionarios que teletrabajan cumplen las mismas funciones, obligaciones y responsabilidades que cuando prestan servicio presencialmente". "Andalucía necesita medios, objetivos claros y una dirección moderna, no discursos de sospecha ni un presencialismo utilizado como falsa garantía de productividad,", han añadido, al tiempo que han expresado que Nieto "desconfía del funcionariado por trabajar a distancia mientras se admite que los responsables políticos y puestos de su confianza desarrollen la mayor parte de su actividad fuera de sus despachos", algo que supone "un doble rasero de imposible justificación".

En contexto, Nieto afirmó este martes que a pesar de que los dos días de teletrabajo para funcionarios no se implantarán en septiembre, sí que confía en que durante ese mes se materialicen "avances" que permitan aprobar el decreto "en el menor tiempo posible". "En septiembre, continuaremos con la tramitación para que en el menor tiempo posible seamos capaces de tenerlo resuelto; este decreto y todos los de la Ley de Función Pública", argumentó el consejero.

Ya en junio, la Junta de Andalucía aprobó una circular para unificar las condiciones y requisitos del teletrabajo de sus empleados públicos, que establece un marco común y transitorio para toda la Administración General andaluza mientras culmina la tramitación del futuro decreto que regulará esta modalidad de prestación de servicios.

La circular 1/2026 fijaba criterios homogéneos sobre las jornadas de teletrabajo, los puestos que pueden acogerse a esta modalidad, los requisitos de los empleados, la tramitación de las solicitudes y las causas de denegación, suspensión y revocación de las autorizaciones.

En este sentido, la circular mantiene en el 20% de la jornada semanal el tiempo que los empleados públicos podrán prestar servicios mediante teletrabajo, equivalente con carácter general a una jornada a la semana, aunque introduce una serie de criterios comunes para toda la Administración General de la Junta.