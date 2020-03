Sindicato Médico Andaluz urge al ministro a dar instrucciones para priorizar el uso de mascarillas por sanitarios

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, ha urgido este viernes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a dar instrucciones precisas, como mando único durante el estado de alarma por el coronavirus, para priorizar el uso de mascarillas y equipos de protección por parte de los profesionales sanitarios.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Carrasco ha asegurado que es "un hecho que hay problemas para abastecer a los centros sanitarios" de material de protección "en toda España y en toda Europa", lo que significa que "los profesionales trabajan con protección inadecuada o insuficiente" que se traduce en una situación de riesgo porque los sanitarios "somos uno de los principales vectores de transmisión de la enfermedad".

"Esto no puede seguir así, no es razonable que otros colectivos estén atendiendo al público con mascarillas a personas sanas y en centros de salud no tengamos este material de protección", ha lamentado el presidente del SMA, que ha instado a la administración a "poner remedio a esto con las medidas oportunas porque durante el estado de alarma todas las medidas son posibles".

Tras denunciar que "hay centros sanitarios donde se está pidiendo al personal que no se usen mascarillas porque no está justificado y se les puede sancionar", Carrasco ha insistido en que el ministro Illa debe "tomar medidas y dar instrucciones precisas sobre la prioridad sanitaria en el uso de mascarilllas y donde se pueden conseguir".

Junto a ello, el presidente del SMA ha advertido de que "no se percibe con claridad la existencia de un mando único" en materia sanitaria durante el estado de alarma por el coronavirus y se registran "descoordinaciones" entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

"LOS PROTOCOLOS CAMBIAN A DIARIO"

"Es la primera vez en la vida de casi todos con una situación como esta y la asunción de funciones por parte del Ministerio es algo insólito a lo que no estamos acostumbrados y está provocando problemas serios entre el Ministerio y las consejerías que esperamos que se vayan limando", ha añadido Carrasco, que ha relatado que "los protocolos cambian a diario y a veces es difícil saber cuál es el que está en vigor".

El presidente del SMA ha relatado que la situación en los hospitales andaluces es "preocupante" con profesionales "extenuados y nerviosos", aunque por el momento cuentan con "recursos libres para atender lo que pueda ir llegando" en los próximos días.

Ha valorado como medidas "oportunas y justificables" la propuesta de recurrir a médicos residentes de último año, licenciados sin formación MIR o médicos jubilados porque ha señalado que, "aunque actualmente el número de personal en activo quizá no lo hacía necesario hasta ayer, no sabemos lo que pasará mañana".

Por último, Carrasco ha insistido en la necesidad de que "la población se quede en casa porque es mucho más importante de lo que ellos creen y no es una medida caprichosa". "No duden de que el personal sanitario va a hacer lo posible y lo imposible cada hora y cada minuto para superar esta situación", ha concluido el presidente del SMA.