Sindicato Médico cree que "Salud fomenta el intrusismo de enfermería al darle potestad para resolver problemas médicos"

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha criticado este jueves una publicación de la Consejería de Salud de la Junta en la que "anima a la población" a acudir a la enfermera para resolver "problemas agudos que puede solucionar enfermería sin pasar por el médico" por entender que "fomenta el intrusismo".

En una nota de prensa, el SMA explica que el personal de enfermería "carece de conocimientos y de habilitación legal" para atender los "problemas agudos" enumerados en el cartel en cuestión, ya que "la enfermería desarrolla funciones importantes dentro del sistema sanitario, pero no puede valorar ni tratar la hipertensión, los vómitos o el dolor lumbar". El personal de enfermería que asuma esta responsabilidad "se estará exponiendo a demandas que ningún seguro de responsabilidad civil cubrirá" y "estará aceptando un papel de seudomédico".

"Esta forma de fomentar el intrusismo y engañar a la población no es más que una huida hacia adelante", prosigue la organización sindical. "La Consejería de Salud ha dilapidado su presupuesto en la contratación de enfermeros para la consulta de acogida, una estrategia que aspira a sustituir a los médicos por personal sin conocimientos ni autorización para resolver problemas médicos. De este modo, pretende eludir su obligación de resolver el grave problema de la falta de médicos en Atención Primaria", insiste.

El SMA entiende que "la Presidencia de la Junta de Andalucía no puede permanecer pasiva ante este disparate ni un segundo más. La enfermería de los centros de salud está tan sobredimensionada que en muchos casos no existen tareas que asignarle, permaneciendo varios enfermeros/as en una misma consulta con un solo ordenador. Aun así, no dejan de recibir refuerzos, mientras los Servicios Centrales del SAS deniegan contratos para médicos. El malestar ante esta estrategia disparatada empieza a generalizarse entre los gerentes de distritos y hospitales, pero nadie parece capaz de detener esta deriva suicida".

Por último, el SMA avisa de que "si el Gobierno andaluz no pone orden en la Consejería de Salud y reconoce el lugar esencial e insustituible de la profesión médica en la asistencia sanitaria, lo acabará pagando en las urnas".