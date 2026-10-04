El Sindicato de Vivienda de Granada convoca una acampada por la vivienda al lado del Palacio de Congresos

Archivo - Imagen de la segunda jornada de acampada promovida por el Sindicato de Inquilinas para reclamar una vivienda digna en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

GRANADA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de Granada ha convocado una acampada desde la madrugada de este sábado 3 en el entorno del Palacio de Congresos de la capital en protesta por la caída de los dos reales decreto ley de vivienda y en solidaridad con el Caso Maricarmen.

Según ha indicado el sindicato a través de sus canales oficiales, consultados por Europa Press, la acampada se establece "contra el negocio de la vivienda". "Trae tu tienda, organiza tu rabia", han apostillado.

De este modo, Granada sigue la estela de otras provincias andaluzas como Málaga o Sevilla, que aún mantienen acampada, a diferencia de Cádiz, que ha anunciado su levantamiento tras seis días pernoctando en el Palillero.

En contexto, 12.000 granadinos se han manifestado en la tarde del sábado por el derecho a una vivienda digna, en una jornada en la que, de forma paralela, Málaga también acogió una multitudinaria movilización.

Las cerca de 20.000 voces que han clamado en Málaga y Granada por el derecho a una vivienda se han sumado a las de los miles de manifestantes que se han dado cita este sábado por la mañana en Cádiz, donde la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Peñalver, ha definido como un "absoluto desborde" la asistencia a la manifestación de la capital tras conocerse el pasado viernes 2 la caída de los dos reales decretos ley por la vivienda en el Congreso.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del sindicato ha agradecido la asistencia de 10.000 personas --3.500 según la Subdelegación del Gobierno a través de la FCSE-- que se han dejado "la voz y el cuerpo" para gritar desde la Plaza San Antonio hasta el Consistorio gaditano "al carajo el rentismo".

De forma paralela, centenares de personas se han manifestado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha declarado que "todas las casas tienen exclusivamente para que viva la gente". Sobre la caída de los decretos ley, el portavoz de la formación andalucista ha apostillado que ante el "secuestro" del Congreso por "rentistas y fondos buitre" sólo hay "una salida, la huelga general".

Por su parte, Sevilla celebró su manifestación el pasado viernes, con 15.000 asistentes que partieron desde las Setas de la Encarnación hasta San Telmo, mientras que Almería y Córdoba cerrarán el ciclo de manifestaciones en torno al caso Maricarmen y a la caída de los reales decreto ley de vivienda.

Por su parte, Sevilla celebró su manifestación el pasado viernes, con 15.000 asistentes que partieron desde las Setas de la Encarnación hasta San Telmo, mientras que Almería y Córdoba cerrarán el ciclo de manifestaciones en torno al caso Maricarmen y a la caída de los reales decreto ley de vivienda.