El sindicato de Vivienda de Granada llama a "paralizar" la Alhambra como "símbolo de turistificación"

Archivo - Alhambra de Granada de noche - EUROPA PRESS/EXPEDIA - Archivo

GRANADA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de Granada ha anunciado un piquete informativo en la Alhambra durante la jornada de huelga general de este miércoles 11 de noviembre con la intención de "paralizar" la actividad del conjunto monumental.

Así lo han señalado en un 'reel' en su perfil en redes sociales consultado por Europa Press en el que señalan que la Alhambra es un símbolo de distinción para la ciudad "y, al mismo tiempo, de turistificación y expulsión de sus vecinas".

Así, al respecto, detallan que la intención del colectivo es que durante la huelga general el conjunto monumental nazarí "no estará al servicio de los intereses privados, sino que será el baluarte de la defensa de una clase trabajadora que dice no a los capitalistas, no a los rentistas y no a sus cómplices".

El Sindicato de Vivienda da cuenta en sus publicaciones de que realizará un piquete frente las taquillas de la Alhambra desde las 6,30 horas, y que desde ahí partirán hacia Plaza Nueva para hacer una protesta "frente a la inmobiliaria que quiere desahuciar a la última vecina de la plaza", y anuncian que acabarán la mañana "paralizando Correos y El Corte Inglés".