Sindicatos celebran la bajada del paro pero ponen el foco en la creación de empleo de calidad

Los sindicatos andaluces Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) Y Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) han valorado positivamente los datos de paro registrados en el pasado mes de noviembre en Andalucía, "que pone fin a una racha consecutiva de subidas de tres meses". No obstante, han alertado de la caída de la contratación o la alta contratación temporal, por lo que han puesto el foco en la "creación de emlpeo de calidad".

Así lo han reflejado las organizaciones sindicales en sus respectivas notas de prensa, coincidiendo en que "los datos conocidos resultan insuficientes para comenzar a poner fin a problemas como el desempleo femenino y juvenil, los bajos salarios, la temporalidad, la estacionalidad y la siniestralidad laboral".

Por su lado, CCOO Andalucía ha saludado el descenso del paro y el récord de cotización alcanzado en noviembre, pero ha advertido que "la temporalidad, la precariedad y las brechas que afectan especialmente a mujeres y jóvenes siguen lastrando el mercado laboral andaluz".

Ante ello, el sindicato ha pedido a la Junta polítias Activas de Empleo eficaces, y al empresariado un "compromiso real" con la contratación estable, ya que, como ha argumentado, "sigue habiendo una alta contratación temporal en Andaluía que afecta de forma especial a las mujeres y que las lleva a la inestabilidad".

"Todavía tenemos un gran número de personas, seis de cada diez de las que están en paro en Andalucía, que no tienen prestación alguna porque no cotizan y no generan esas prestaciones", ha concluido.

También CSIF ha valorado de forma positiva los datos del paro en Andalucía durante el mes de noviembre, pero ha alertado de que "no podemos caer en triunfalismos" puesto que esta bajada "debe convertirse en una constante para que la recuperación económica y social sea una realidad".

Así lo ha señalado el presidente del CSIF Andalucía, Germán Girela, que ha considerado "imprescindible" que el Gobierno andaluz "ponga en marcha fórmulas que se alejen de la estacionalidad y que se destinen a impulsar los servicios públicos mediante la creación de empleo de calidad como motor de progreso".

En este sentido, ante el incremento de los contratos temporales sobre los indefinidos la entidad ha señalado que es necesario "una reformulación del modelo económico andaluz" que apueste por "sectores estratégicos como la industria y la innovación que permitan combatir la precariedad laboral y acaben con las contrataciones temporales".

Además, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este miércoles, el dirigente sindical ha reclamado tanto a las administraciones públicas como a las empresas medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real.

Girela ha lamentado que Andalucía se encuentre entre las comunidades del país con menos tasa de actividad de las personas con discapacidad, según datos extraídos del último Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad 2025 y referidos a 2024. En este punto, ha insistido en la puesta en marcha de estrategias específicas en la comunidad andaluza que cambien esta tendencia y, por el contrario, "seamos referentes en la adaptación efectiva de los puestos de trabajo, formación y protocolos de apoyo especializado".

Por su parte, desde UGT-A han coincidido con la valoración de los dos anteriores sindicatos y han añadido que los últimos datos de la EPA "obligan a estar especialmente vigilantes con la evolución reciente que está teniendo el desempleo femenino en Andalucía".

Además, el sindicato ha señalado que de igual forma, los datos de paro registrado del mes de octubre también han mostrado un ritmo de incremento del desempleo femenino que duplicaba el masculino. "Esta alarmante situación, unida a unas condiciones laborales más precarias, una menor retribución salarial y unas mayores dificultades para la realización de una carrera profesional en igualdad de oportunidades, se mantiene constante con los datos conocidos, justificando así la exigencia de unas políticas activas de empleo diseñadas con una clara perspectiva de género y que contribuyan a hacer de la igualdad laboral".

Por otro lado, han señalado que los salarios "son otro de los grandes campos de batalla del mercado laboral andaluz" ya que un modelo productivo "excesivamente terciorizado y basado en actividades productivas de menos valor añadido nos aboca a unos salarios más reducidos".

Por este motivo, UGT ha añadido que "es fundamental que afrontemos ya la necesidad de iniciar, en el seno de la negociación colectiva y del diálogo social un responsable proceso de incremento salarial acorde a la evolución de los márgenes empresariales, de indicadores como el del precio de la vivienda y del conjunto de las cifras macroeconómicas".

En este sentido, han destacado también la necesidad de reducir la temporalidad, poner fin a la precariedad, así como reducir la jornada laboral legal hasta las 37,5 horas semanales.