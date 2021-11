Sindicatos sanitarios cifran en 15.000 efectivos el déficit de personal y piden "diálogo e incremento" presupuestario

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF-A ha cifrado "entre 14.000 y 15.000 profesionales el déficit de personal" de todas las categorías que acumula la sanidad pública andaluza y ha reclamado a la Administración sanitaria "transparencia y diálogo con sus trabajadores", mientras que el Sindicato de Enfermería, Satse, ha planteado la necesidad de "incrementar" el presupuesto destinado a la sanidad en un punto anual del PIB hasta alcanzar el 10% en 2023 o, al menos, situarse en la media de gasto de España por 1.000 habitantes, porque si no "continuará en precario".

Así lo han puesto de manifiesto el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, y el secretario general de Satse en Andalucía, José Sánchez Gámez, durante su comparecencia en el Grupo de Trabajo sobre la mejora de la asistencia sanitaria en nuestra comunidad autónoma creado en el seno de la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía.

Girela ha descrito cómo en dos décadas el sistema sanitario público andaluz creció y avanzó mucho hasta forjar la conocida como 'joya de la corona', y ha considerado que a partir de la segunda mitad de la década de 2000 "comenzaron los recortes y la austeridad, que llevaron a la sanidad andaluza a un declive que ha culminado en el último lustro, con servicios sanitarios de mínimos y con políticas de remiendos en materia de personal".

Ha alertado además, según un comunicado, sobre el envejecimiento de la plantilla del SAS y ha avisado de que "el 50% de sus profesionales se jubilan de aquí a una década".

Sobre la situación de la atención primaria ha propuesto un "necesario incremento de plantilla de un 20% de personal, incluyendo todas las categorías", y acerca del sistema Diraya ha manifestado que "más de dos décadas después de su puesta en marcha sigue sin ser realmente una herramienta ágil y facilitadora para los profesionales".

Respecto a atención hospitalaria, ha lamentado que "Andalucía aún está lejos de los estándares de países de la OCDE en número de camas por habitante" y ha subrayado la necesidad de incrementar las plazas de Médico Interno Residente (MIR) y (Enfermero Interno Residente (EIR) "porque son nuestra cantera y deben dejar de ser mano de obra barata". Asimismo, ha abogado por incrementar también las plazas de PIR para que haya más psicólogos clínicos en atención primaria.

El responsable de CSIF se ha referido también, entre otros asuntos, al problema de las agresiones a profesionales de la sanidad pública y ha apuntado la "necesidad de implementar más medidas de protección tanto activas como pasivas, así como un endurecimiento de las sanciones por este tipo de comportamientos para ello resulte disuasorio".

Por su parte, el secretario general de Satse en Andalucía ha planteado la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la sanidad en un punto anual del PIB hasta alcanzar el 10% en 2023 o, al menos, situarse en la media de gasto de España por 1.000 habitantes, ya que "sin aumento presupuestario se mantendrá la precariedad de recursos humanos y materiales en la sanidad pública, alejándose aún más del objetivo de ofrecer una atención segura y de calidad a todos los ciudadanos".

De este modo, ha abogado por que el presupuesto para sanidad tenga carácter finalista y diseñar al mismo tiempo medidas para disminuir el gasto farmacéutico respecto del gasto sanitario y reorientar el gasto a políticas de prevención y promoción de la salud.

Para Sánchez Gámez, "si hay algo en lo que no se pueden escatimar recursos son los profesionales, los cuales han hecho de dique de contención entre el virus y los ciudadanos". En este sentido, según un comunicado, ha subrayado que "hay que aumentar la ratio de las enfermeras por 1.000 habitantes, puesto que en Andalucía es 4,13, mientras que en Europa es 8,8 enfermeras y enfermeros por 1.000 habitantes, y la media de España es 5,3". Asimismo, para que "se garantice la atención a la mujer en todas las etapas de su vida, contar con al menos una Matrona en cada Centro Salud" y en cuanto a fisioterapia, "llegar al menos a la media de España ya que Andalucía está a la cola con 0,06 por 1.000 habitantes cuando la OMS recomienda 1 por 1.000".

Para finalizar, ha mostrado su confianza en que esta crisis sanitaria "nos ayude a todos a reflexionar y aprender de errores cometidos para así ir creando un futuro y que seamos capaces entre todos de afrontarlo con mayores medidas, más recursos humanos y técnicos, así como mejor dotación de camas hospitalarias y camas UCI, con más fortaleza y minimizando las debilidades que nuestro sspa ha evidenciado en esta crisis".

INSISTEN AL SAS A QUE "RECONSIDERE SU DECISIÓN"

Además, ambos sindicatos se ha referido al despido de 8.000 profesionales de refuerzo Covid. Así, Girela ha apuntado que con la no renovación han vuelto "a echar en falta es diálogo con las organizaciones que representan a los trabajadores", lo que ha motivado la protesta "unánime" de todos los sindicatos y profesionales del SAS, al tiempo que ha recordado la nueva movilización de este próximo jueves, y ha afirmado que "una apuesta real por la sanidad pública conllevaría mantener estos puestos de trabajo".

Así, ha reiterado la invitación al Gobierno andaluz a "reconsiderar su decisión de no dar continuidad a esos 8.000 contratos y subsanar este error garrafal, puesto que ellos podrían asumir competencias necesarias a día de hoy".

El secretario general de Satse, por su parte, ha subrayado que para evitar que el déficit de profesionales "se siga agravando" un primer paso sería el mantenimiento del 100% de la plantilla contratada como refuerzo Covid. Para el sindicato, este "drástico" recorte de personal "pondrá en riesgo la capacidad de respuesta del sistema y la atención a la ciudadanía en condiciones de seguridad", pues, aunque la situación epidemiológica ha mejorado, las necesidades sanitarias "no han disminuido, sino que se han modificado".

"Se está ahondando en la infradotación de un sistema sanitario ya de por sí mermado en personal y donde es primordial atender a los miles de pacientes que han visto demorada su asistencia quirúrgica y otras demandas asistenciales en los últimos meses a consecuencia del Covid-19", ha sentenciado.

En este grupo de trabajo también ha intervenido el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, quien ha afirmado que "hace falta definir la sanidad que queremos y hace falta un pacto por la sanidad", porque "tenemos un modelo muy contradictorio". Asimismo, ha pedido "mayor inversión por habitante en salud, ya que estamos por debajo incluso de Extremadura" y ha lamentado que "no hay médicos", ya que el número de jubilados "es tremendamente superior al número de egresados" y "nadie tiene un plan para esto".

"Si queremos una sanidad de alta calidad tiene que tener profesionales de alta cualificación", ha apuntado Carrasco, quien ha criticado que la gente de la calle "ve que las listas de espera no paran de crecer, que la urgencias están siempre masificadas, que existe una distribución irregular de los recursos dentro del territorio andaluz o que un médico en primaria no tiene más de tre o cuatro minutos para ver a su pacientes", y que al "amparo de todo esto tenemos una sanidad privada que no para de crecer".

"TENEMOS LA SENSACIÓN DE PERDER EL TIEMPO"

Por último, y a la pregunta del diputado de Vox Eugenio Moltó sobre la situación de la Mesa Sectorial de Sanidad, Carrasco ha indicado que desde agosto hasta ahora "solo ha habido una", cuando la mesa sectorial "debiera reunirse al menos una vez al mes". "Está en una fase lenta en la que cuenta muy poco con nosotros, se nos informa poco y con hechos consumados".

También ha respondido a esta cuestión Victorino Girela, quien asegura que "se están tocando muchos temas, pero vemos muy pocos avances". "Muchas veces tenemos la sensación de perder el tiempo", ha aseverado.