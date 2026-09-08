Sindicatos coinciden en que el PISA en Andalucía es una "llamada de atención" y piden más recursos humanos y materiales

Archivo - Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este martes de que los resultados del informe PISA 2025 "deben servir como llamada de atención" sobre la necesidad de reforzar la educación pública andaluza y mejorar las condiciones en las que se enseña y aprende en los centros.

Para CSIF, estos resultados "no pueden analizarse de forma aislada ni utilizarse para señalar al profesorado". La organización subraya que el rendimiento del alumnado está directamente relacionado con las condiciones reales del sistema: ratios, plantillas, atención a la diversidad, apoyos temprano, orientación, estabilidad del profesorado, carga burocrática e inversión educativa.

"Cuando los resultados no son buenos, la respuesta no puede ser buscar culpables en las aulas. Hay que mirar qué recursos tienen los centros, cuántos alumnos atiende cada docente, qué apoyos recibe el alumnado que presenta dificultades y cuánto tiempo pierde el profesorado en tareas burocráticas que lo alejan de su función principal, que es enseñar", ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

CSIF ha reivindicado que el PISA "no sirva para resignarse, sino para reaccionar". "Andalucía necesita reforzar su educación pública si quiere mejorar sus resultados, garantizar la igualdad de oportunidades y apoyar al profesorado que sostiene cada día el sistema educativo", ha concluido García.

Por su parte, Marina Vega, de CCOO-A, ha reseñado que los resultados "vuelven a poner sobre la mesa una realidad que llevamos mucho tiempo denunciando: Andalucía está perdiendo posiciones y se está alejando de los niveles educativos de otros territorios".

No obstante, ha remarcado que los datos "no se pueden analizar al margen de las condiciones en las que funciona el sistema educativo", con ratios "demasiado elevadas, falta de recursos y profesionales para atender a la diversidad, sobrecarga del profesorado, una carga burocrática excesiva que resta tiempo a la tarea educativa y una financiación que no está dando respuesta a las necesidades reales de nuestro sistema educativo".

En este punto, Marina Vega alerta del "avance de la privatización, especialmente de los servicios educativos complementarios y de la Formación Profesional" frente a la oferta pública. "Necesitamos un gran acuerdo por la educación pública andaluza que permita mejorar de verdad las condiciones en las que se enseña y en las condiciones en las que se realiza".

"PISA no viene a supender al profesorado ni al alumnado", ha apostillado Marina Vega, para que PISA lo que pone en evidencia son "problemas estructurales" que "requieren respuestas políticas". Desde CCOO "estamos dispuestos a trabajar por ese gran acuerdo, pero la Consejería tiene que dejar de gestionar a golpe de titulares y sentarse de una vez a negociar".

Desde las filas de UGT Andalucía han sostenido que el informe PISA es "fruto de dejar la educación andaluza en un segundo plano". "La Junta de Andalucía no se ha tomado en serio la enseñanza como servicio público que es y como garante del estado de bienestar. La falta de años de inversión, la falta de recursos humanos y materiales, la falta de condiciones laborales dignas para el profesorado andaluz y el incremento de la diversidad sin recursos hacen que el sistema educativo andaluz no se encuentre en la media de la OCDE", ha apuntado en una nota.

Por último, la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) ha mostrado su "profunda preocupación" ante los resultados que "no son una foto aislada, sino la constatación de un problema estructural que arrastra el sistema educativo desde hace varias ediciones" y que exige "dejar de mirar hacia otro lado y actuar con seriedad, sin urgencias electorales ni parches de última hora".

La organización ha recordado que los centros privados y concertados andaluces llevan tiempo alertando de los efectos de una implantación curricular marcada por la "provisionalidad normativa, la reducción de la exigencia académica y la falta de acompañamiento real al profesorado". "No se puede pretender mejorar los resultados de nuestros alumnos cambiando las reglas del juego cada poco tiempo y sin contar con quienes cada día están en el aula", ha señalado la patronal.