Los sindicatos se concentran contra la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya, en Córdoba

Los sindicatos se concentran contra la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya. - CCOO

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad del Servicio Andaluz de Salud (CCOO, Satse, CSIF y UGT) se han concentrado este miércoles a las puertas del Hospital de Pozoblanco (Córdoba) para mostrar su "rechazo a la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), que pretende imponer el Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

Según ha informado CCOO en una nota, las cuatro fuerzas sindicales "ya desmintieron a la portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Jurado, cuando afirmó que dicha fusión laboral había sido aprobada por unanimidad en la Mesa Sectorial, cuando en ningún momento dicho órgano ha aprobado, ni por unanimidad ni por ningún otro procedimiento, la fusión laboral de ambos hospitales ni la creación de un ámbito territorial único a efectos de concursos de traslados, OPE o contratación".

Las sindicatos "ya exigieron al SAS una rectificación pública, que no ha llegado y, por ello", han decidido "mostrar públicamente su rechazo frontal a esta propuesta que introduce la movilidad geográfica forzosa encubierta".

De hecho, según ha expuesto la delegada de CCOO en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo, Inmaculada de Bringas, "lo que venimos exigiendo es que se garantice la movilidad voluntaria de los profesionales y una adscripción clara y segura a sus centros de trabajo a través de los concursos de traslados y de la movilidad interna".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha afirmado que "la fusión laboral de ambos hospitales supone un grave retroceso en derechos laborales y conciliación familiar, y va a dificultar aún más la captación y fidelización de profesionales sanitarios en zonas rurales".

Pero es que, además, según ha advertido el dirigente sindical, "puede provocar una pérdida progresiva de servicios y profesionales, especialmente en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo, con el consiguiente deterioro de la atención sanitaria a la ciudadanía".

"Resulta incoherente y profundamente preocupante --ha proseguido-- que se intente presentar como acordada una medida que ha generado un rechazo sindical unánime en los órganos de representación de los trabajadores y que además no ha sido objeto de negociación real".

Por ello, CCOO exige a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud "la paralización inmediata de cualquier avance en este proceso, así como transparencia y rigor en la información pública", además de "respeto a los cauces de negociación colectiva y a los derechos laborales".

En este sentido, CCOO ha reiterado su "compromiso con la defensa de una sanidad pública de calidad, con profesionales con derechos y con una atención sanitaria equitativa para toda la población del Norte de la provincia de Córdoba".