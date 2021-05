Sindicatos dicen que en vacunas Covid "no hay que dejar nada a la voluntariedad" y piden "avales" para la segunda dosis

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha señalado que en "un proceso tan delicado" como es el de la vacunación contra el Covid "no hay que dejar nada a la voluntariedad", mientras que CSIF ha defendido que en la administración de una segunda dosis, sea de Pfizer o de AstraZeneca, lo que "estamos demandando a la Administración, Gobierno central y CCAA es que estén avaladas por criterios científicos y de seguridad".

Así se han pronunciado ambos sindicatos después de que la Junta de Andalucía haya señalado que comenzará a vacunar contra el coronavirus con la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos andaluces menores de 60 años de forma voluntaria, decisión que se ha adoptado tras el Pleno del Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud reunido en la tarde de este miércoles.

El secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha indicado que "en un proceso tan delicado como la inmunización de la población, entiendo que no hay que dejar nada a la improvisación o la voluntariedad".

Ha añadido que "la gente quiere certezas y seguridad de sus dirigentes políticos y no 'obligarlos' a tener que elegir, sobre todo cuando no conocen a fondo que puede ocurrir con su decisión", ha añadido, al tiempo que ha aseverado que "si se puede vacunar con AstraZeneca que se haga, y si no se sabe no deje que la ciudadanía pueda jugar con su salud presionado por la necesidad de vacunarse".

Desde CSIF, la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha señalado que, en cualquier caso, en la administración de una segunda dosis, sea de Pfizer o de AstraZeneca, lo que "estamos demandando a la Administración, Gobierno central y CCAA es que estén avaladas por criterios científicos y de seguridad para el profesorado".

Ha añadido que la salud laboral y la salud pública "es una cuestión de primer orden y siempre que se dé esa opción o elección debe haber una aval tanto en una opción como en otra", porque "será una opción personal siempre que venga avalada por fundamentos científicos que den garantías a aquellos docentes que se quieran poner esa segunda dosis de una u otra marca".

Por otra parte, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) han indicado que "el comité de expertos europeos avala que se ponga esta segunda dosis" de AstraZeneca y, además, que "lo ven adecuado", por lo que, entonces, "respaldamos esa decisión".