Sindicatos educativos ven las instrucciones "un brindis al sol" sin un plan de recursos humanos y materiales adicionales

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación señalan que el borrador de instrucciones presentado este miércoles por la Consejería de Educación y Deporte para la regulación de las medidas educativas a adoptar en el curso 2020/21 "son un brindis al sol" y "una declaración de buenas intenciones" si no hay un plan que explicite "qué apoyo va a recibir el profesorado y equipos directivos para su puesta en funcionamiento".

Por su parte, ANPE ha indicado a través de un comunicado que estas instrucciones "hacen recaer toda la responsabilidad en el conjunto de los docentes y especialmente en los equipos directivos", lo que supone en la práctica "un aumento sustancial de las tareas administrativas y burocráticas del profesorado", toda vez que señala que "se anticipan de forma precipitada" a las recomendaciones que ha de establecer el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Por otro lado, apunta que "no se acompañan con ningún plan específico de apoyo que arbitre los necesarios recursos humanos y materiales para poder llevar a cabo los desdobles, atención a la diversidad y mejora de la competencia digital, necesarios para su adecuado cumplimiento, dejándolo todo a la autonomía pedagógica de los centros y su limitada disponibilidad de recursos propios".

Por tanto, una vez más "nos tememos que los logros educativos que puedan alcanzarse se deberán en exclusiva al trabajo personal de los mismos docentes que llevan tres meses desarrollando su tarea en unas condiciones extremadamente difíciles, aportando sus recursos tecnológicos personales y sacrificando en buena medida su vida familiar".

CSIF afirma que estas instrucciones "son una declaración de buenas intenciones", pero "no se explicita qué apoyo va a recibir el profesorado y equipos directivos para su puesta en funcionamiento". "Suponen, de no contarse con recursos materiales y personales adicionales, un incremento de las responsabilidades y labores del sector docente", precisa.

Además, ven "excesiva" la autonomía pedagógica y de organización que confieren, y que a su juicio, "viene a paliar la falta de responsabilidades que pedimos asuma la Consejería de Educación", toda vez que considera "imprescindible" un incremento de las plantillas docentes para "poder conjugar la detección de necesidades, priorización y refuerzo de contenidos, coordinación docente, formación en competencia digital, etcétera".

Ustea, por su parte, manifiesta que "sin la concreción de las

medidas organizativas, ya sea el desdoblamiento de grupos, el establecimiento de turnos, la implementación de apoyos y refuerzos, la

disminución de ratios, reducción del horario lectivo, etcétera, estas instrucciones son un brindis al sol", ya que necesitan "un aumento

considerable de plantillas y de recursos materiales, e incluso una

adecuación de las infraestructuras, para cumplir sus propósitos".

Señala que ha planteado la necesidad de contemplar entre los escenarios posibles "la simultaneidad, y no solo la alternancia, de la educación presencial y telemática, con todas sus implicaciones relativas a la jornada laboral, volumen de trabajo, coordinación docente, comunicación con las familias, etcétera".

En definitiva, "hemos trasladado a la Consejería nuestra oposición a que se apliquen estas instrucciones en cualesquiera circunstancias, la exigencia del reconocimiento de su inviabilidad en caso de no producirse los refuerzos materiales y personales suficientes y necesarios y nuestro rechazo al aumento de las tareas burocráticas del profesorado".

UGT EXIGE QUE EL INICIO DE CURSO "NO SE LLEVE A CABO CON NORMALIDAD"

Desde FeSP UGT Andalucía señalan que en la Mesa Sectorial han exigido que el inicio de curso "no se lleve a cabo con normalidad", toda vez que entienden que para tener una enseñanza de calidad "esta debe ser presencial", por lo que "hemos exigido a la Administración que se bajen las ratios para así poder cumplir con todas las garantías sanitarias". "No podemos programar el curso 2020/2021 con normalidad sin saber si podría o no haber un rebrote del virus, más cuando aún no existe una vacuna", apostillan.

"Los docentes somos el colectivo que más expuesto estamos a

contagiarnos con cualquier tipo de enfermedad o virus, ya que nuestra

labor se desarrolla en aulas cerradas con 20-30 alumnos", por esto, desde FeSP UGT Andalucía exigen que "se lleven a cabo todas las medidas preventivas necesarias, se dote a los centros educativos de material sanitario suficiente y se dupliquen las plantillas

del profesorado para hacer efectiva la bajada de ratio".

Por último, el sindicato CCOO señala en su web que ha exigido en la Mesa Sectorial que toda instrucción para el próximo curso "ofrezca garantías sanitarias y previsión para evitar el rebrote", porque "no es suficiente una mascarilla cinco horas entre menores". Así, destaca que la distancia física "es un requisito imprescindible para evitar un rebrote en tanto no exista una vacuna", apuesta por "una ratio de 15 máximo en las aulas para garantizar el distanciamiento" y defiende que el personal vulnerable "debe quedar exento de realizar actividad presencial".

Además, señala que los planes de reincorporación presencial del alumnado y de los trabajadores de cara al próximo curso "deben estar validados, según las instalaciones de cada centro, por los Equipos de Prevención", y cree "necesario romper la brecha digital para lo que se necesitan recursos materiales para el profesorado y el personal educativo, y para el alumnado y sus familias".