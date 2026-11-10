Sindicatos exigen "sin más demoras" el teletrabajo en la Junta de Andalucía: "No es un capricho ni un privilegio"

Concentración de SAF, CSIF y UGT-A para exigir el teletrabajo. - CSIF-A

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), CSIF y UGT Servicios Públicos se han concentrado este martes para protestar ante el "incumplimiento" del pacto de teletrabajo para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía que firmaron con la Junta el pasado 21 de abril de 2026. El plazo del acuerdo venció el 30 de septiembre y "más de un mes después, el Decreto de Teletrabajo sigue sin aprobarse ni publicarse, y la Administración no ha fijado una fecha cierta".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla los compromisos adquiridos en materia de teletrabajo y apruebe "sin más demoras" el decreto que debe regular esta modalidad de trabajo para el personal de la Administración General. Así lo ha reclamado durante una concentración celebrada este martes en Sevilla frente a la sede de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Por su parte, el SAF ha defendido que "el teletrabajo no es un capricho ni un privilegio". "Es una forma moderna y eficaz de organizar el trabajo público, que ya aplican otras administraciones: mejora la conciliación, reduce desplazamientos, ayuda a frenar la despoblación y no resta ni un minuto de servicio a la ciudadanía", ha señalado en una nota de prensa recogiendo parte del manifiesto suscrito por las centrales sindicales.

Desde UGT, han puesto el acento en otro de los puntos del manifiesto: "Una norma que se puede incumplir sin consecuencias no es una garantía. Y un pacto que se deja caducar no es un pacto: es una burla a quienes lo firmamos y a quienes trabajáis cada día en esta Administración".

La movilización ha servido para "denunciar el incumplimiento" del pacto suscrito el pasado 21 de abril, cuyo plazo de ejecución finalizó el pasado 30 de septiembre sin que el Decreto de Teletrabajo haya sido aprobado ni publicado. "Más de un mes después de la fecha comprometida, la Administración continúa sin ofrecer un calendario cierto para su culminación, prolongando una espera que se está generando incertidumbre entre los empleados públicos", ha señalado CSIF.

El sindicato ha criticado que la Junta vuelva a aplazar una regulación que considera necesaria para avanzar en la modernización de la Administración autonómica y mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de sus profesionales. En este sentido, la organización ha recordado que, en la Mesa Sectorial del pasado 8 de abril, la Secretaría General para la Administración Pública se comprometió a centrar sus esfuerzos en este decreto una vez aprobado el de Evaluación del Desempeño y Carrera Horizontal, que finalmente salió adelante en junio.

Sin embargo, en la reunión de la mesa sectorial del 26 de octubre, la Administración volvió a justificar el retraso por la complejidad de la tramitación del expediente y apuntó que podrían ser necesarias unas siete semanas más, aunque dejó claro que se trataba de una estimación y no de un compromiso firme. El sindicato considera que "esta sucesión de aplazamientos resulta injustificable y supone un nuevo incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva".

Por ello, ha reclamado que el decreto se apruebe y publique cuanto antes y que su aplicación sea directa o, como máximo, en un plazo máximo de dos meses, frente a los seis meses contemplados inicialmente. Asimismo, CSIF ha denunciado que tampoco se está garantizando en todos los centros de trabajo el cumplimiento de la Circular 1/2026, que obliga a motivar las resoluciones denegatorias de las solicitudes de teletrabajo. Una situación que se produce, entre otros ámbitos, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde el personal sigue encontrándose con obstáculos para ejercer este derecho con las debidas garantías.