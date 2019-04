Sindicatos lamentan que la provincia de Jaén vuelve a liderar la "lista negra" del paro con la mayor subida del país

Publicado 02/04/2019 18:59:50 CET

JAÉN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Jaén han lamentado que la provincia vuelve a liderar la "lista negra" del paro en España con 2.215 nuevos demandantes de empleo en marzo, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento con respecto al mes anterior hasta un total de 51.034 personas sin trabajo.

Así lo han puesto de relieve a través de sus respectivos comunicados, una vez publicados este martes los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM), que también contempla una reducción interanual del 4,09 por ciento con 2.178 parados menos.

"Marzo ha sido un mes negro para el empleo, ya que ha subido el paro más que en ninguna provincia española y baja la contratación (con un descenso relativo del 33,3 por ciento y 18.770 contratos menos) y la afiliación a la Seguridad Social (se pierden 14.474 cotizantes)", ha afirmado UGT

Con estos números, "Jaén enciende la luz roja de aviso de emergencia", según el sindicato, quien ha instado a la Junta a priorizar las políticas de creación de empleo, "máxime cuando realizó promesas electorales muy potentes en este sentido", y a fijar en esta provincia "sus primeras medidas de reactivación económica".

También el Gobierno central "deberá poner en marcha los comprometidos planes especiales de empleo" que tengan como diana a colectivos como jóvenes y mujeres para paliar la falta de oportunidades de trabajo y que no sea solo la emigración la única salida para labrar un futuro laboral".

Además, ante la cercanía de las elecciones generales, ha demandado "un giro social que sitúe a las personas como prioridad", con medidas para, entre otras cuestiones, lograr empleo de calidad, luchar contra la pobreza y la exclusión social, avanzar en una política fiscal justa, progresiva y suficiente, servicios públicos de calidad, gratuitos y con una amplia cobertura, pensiones públicas dignas que incrementen el poder adquisitivo o un modelo productivo sostenible basado en la industria y la innovación.

CCOO-Jaén, igualmente, ha puesto el foco en el incremento del paro y la "estrepitosa bajada de la afiliación a la Seguridad Social", con una cifra "inasumible y que refleja la situación real" de la provincia. Ha denunciado, además, el "fraude", especialmente en hostelería, agricultura, comercio y el servicio doméstico.

"Un simple vistazo al número de afiliados a la Seguridad Social en Jaén y al de personas ocupadas según la EPA ya deja entrever que miles de trabajadores se declaran como tal, pero no por la vía legal. La economía sumergida y el empleo no declarado en la provincia duplica las tasas de otras provincias del entorno. En teoría, si todo este empleo sumergido aflorase tendríamos una tasa de paro reducida a la mitad de la actual", ha afirmado.

Por ello, ha reclamado "mayor control y concienciación". Para este sindicato, los baremos para medir el empleo sumergido "son múltiples, aunque poco precisos dada su clandestinidad", si bien considera "que es unos de los frentes de batalla más importantes para mejorar la situación económica" de Jaén.

"Es preciso realizar reformas que corrijan el fraude fiscal y el fraude laboral. Y no pasan por amnistías fiscales para los ricos y penalizaciones y culpabilización de los más vulnerables, como se viene realizando de forma sistemática. Además de reforzar, el sistema de prestaciones económicas y el establecimiento de una renta básica como derecho para combatir la desigualdad social", ha añadido.

ABANDONO

"Marzo suma a las listas del desempleo a 2.215 personas en Jaén, casi 8.000 desde enero, un crecimiento habitual en Jaén, debido a que este repunte está marcado por el fin de la campaña de la aceituna", ha subrayado también el presidente provincial de CSIF-Jaén, Joaquín Álvarez.

Unos datos que, a su juicio, "muestran un tremendo abandono en la provincia", de modo que no sólo son fruto del fin de la campaña de la aceituna, sino por "todo en general, falta de inversión, mala gestión y dejadez". Por ello, ha defendido una inversión eficaz que sea capaz de modificar ciertas bases de su economía y la que permita afianzar cuestiones claves como las comunicaciones, el turismo o la industria.

"No necesitamos más planes de empleo a corto plazo, se necesita crear una base sólida, que los jóvenes no se vayan tras sus estudios universitarios y que los parados de larga duración tengan alguna alternativa a la agricultura", ha apuntado no sin esperar que "la Semana Santa tardía" de este año "traiga buenos datos y se mantengan hasta verano".