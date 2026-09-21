Sindicatos llaman a la movilización el 1 de octubre por dignidad de personas mayores y "mejora urgente" de dependencia

El secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO-A, Alfonso Vidán, y el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-A, José Luis García Chaparro. - UGT/CCOO

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sumen a las movilizaciones convocadas en todas las provincias andaluzas con motivo de la celebración del Día del Mayor. "Hacemos un llamamiento a que este 1 de octubre todas las personas en Andalucía, no solo las que son dependientes, sino también sus familiares, los que los cuidan, estemos en las concentraciones que hemos convocado para reclamar un envejecimiento activo, un envejecimiento con dignidad y una mejora urgente de la dependencia y de las pensiones", ha reclamado el secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, quien ha centrado sus críticas en la deficiente gestión de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno andaluz.

Según ha subrayado el sindicato en una nota de prensa, el secretario general ha añadido que "los plazos de resolución alcanzan los 432 días, superando ampliamente el límite legal y en el mes de agosto han fallecido en Andalucía 440 personas esperando una prestación a la que tenían derecho porque no se ha cumplido el plazo de la ley".

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo de la Junta de Andalucía no haya presupuestado un aumento de personal de evaluación, administrativos ni trabajadores sociales, manteniendo los mismos parámetros de hace cinco años. Por ello, el responsable sindical ha calificado de "vergonzosa" la falta de claridad en el copago.

"El Gobierno dice que paga el 62% de la dependencia, pero la mitad prácticamente lo abonan las personas con el copago, por lo que su gasto real es el 32%", ha aseverado.

En cuanto a las residencias de mayores, CCOO de Andalucía ha advertido de la saturación del sistema público y concertado, señalando que "serían necesarias ya 2630 plazas para acabar con la lista de espera que hoy existe".

Vidán ha subrayado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija en un 5% de la población mayor el número necesario de plazas residenciales, lo que supondría alcanzar 80.000 plazas en Andalucía, el doble de las existentes.

"Nos faltan casi 40 000 plazas más de residencias para cumplir el objetivo", ha recalcado el sindicalista. Asimismo, Vidán ha defendido la profesionalización del sector para generar empleo de calidad y evitar que los cuidados recaigan en las familias y en las mujeres.

Igualmente, ha saludado la nueva Ley de Dependencia que blinda el 50% de financiación estatal y reducirá los plazos de resolución de seis a tres meses.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía, José Luis García Chaparro, ha situado la situación de la dependencia como "una de las principales preocupaciones de UGT-A" y ha alertado de que los tiempos de espera actuales son "incompatibles con una atención digna".

"La ley de dependencia habla de un máximo de 180 días, seis meses. Por tanto, tenemos que estar en esos plazos o por debajo y no en los más de 430 días que estamos soportando en Andalucía", ha reclamado.

Chaparro ha advertido, además, de las consecuencias humanas que se esconden detrás de las cifras, subrayando que "hay muchas personas que la solicitan y que, desgraciadamente, cuando llega la resolución ya han fallecido".

El responsable de UJP-UGT Andalucía ha criticado también las dificultades que afrontan las personas dependientes cuando necesitan una revisión de su situación. "Si tienen que volver a valorarte, vuelves otra vez a la cola. Esto no puede seguir funcionando así", ha señalado.

Otro de los asuntos que García Chaparro ha puesto sobre la mesa es la falta de plazas residenciales públicas. El dirigente sindical ha reclamado una mayor implicación de la Junta de Andalucía, las diputaciones y los ayuntamientos para ampliar la red pública y acercar estos recursos a las personas mayores.

"Necesitamos más residencias públicas. Tenemos que hacer un trabajo importante con la Junta de Andalucía, las diputaciones y los ayuntamientos para que nuestros pueblos puedan contar con recursos residenciales públicos para sus mayores", ha señalado.

UGT Andalucía considera que el déficit existente obliga a abordar de forma urgente la creación de nuevas plazas y a garantizar que el acceso a una residencia no dependa exclusivamente de la capacidad económica de las familias.

García Chaparro ha alertado asimismo de la falta de participación efectiva de las organizaciones representativas de las personas mayores en las políticas que les afectan.

"Llevo un año y medio como secretario general y prácticamente no hemos sido convocados. Queremos que los Consejos de Mayores funcionen de verdad, tanto en el ámbito autonómico como provincial, y que podamos participar en las decisiones que afectan directamente a las personas mayores", ha explicado.

Para UGT Andalucía, estos órganos "no pueden existir únicamente sobre el papel, sino que deben convertirse en espacios estables de participación, consulta y diálogo".

La lucha contra la soledad no deseada ha ocupado también una parte importante de la intervención de García Chaparro, quien ha llamado especialmente la atención sobre el papel que desempeñan los Centros de Participación Activa (CPA).

El dirigente sindical ha puesto como ejemplo lo que ocurre durante determinados periodos del año, cuando estos centros reducen sus horarios de apertura.

"Hay personas mayores que encuentran allí su espacio de relación, juegan una partida, comen o simplemente están acompañadas. Si a las dos de la tarde cerramos el centro y tienen que volver a casa, muchas de esas personas vuelven a quedarse solas", ha advertido.

Por este motivo, UGT reclama ampliar los horarios y servicios de los CPA y garantizar su apertura también durante periodos vacacionales y festivos, entendiendo estos centros no solo como espacios de ocio, sino como una herramienta fundamental para combatir el aislamiento social.

García Chaparro ha incorporado además una reivindicación específica sobre el copago de las plazas residenciales, reclamando mayor información y transparencia sobre las cantidades aportadas por las personas usuarias y las administraciones.

"Las personas mayores tienen derecho a saber con claridad qué están pagando, cuánto aporta la Administración y cómo se financia realmente su plaza. Pedimos transparencia e información sobre el copago", ha reclamado.

El secretario general de UJP-UGT Andalucía ha vinculado directamente la calidad de la atención que reciben las personas mayores con las condiciones laborales de quienes trabajan en residencias y servicios de ayuda a domicilio.

"Sabemos que las auxiliares de las residencias están agotadas porque falta personal. No se puede prestar el servicio que necesitan nuestros mayores si quienes tienen que atenderlos trabajan sobrecargadas", ha criticado.

Chaparro ha reclamado igualmente mejoras para las profesionales de la ayuda a domicilio, tanto en materia de formación como en organización y condiciones laborales. "No podemos tener a estas trabajadoras corriendo de un domicilio a otro. Si queremos unos cuidados de calidad, tenemos que empezar por garantizar unas condiciones laborales dignas a quienes cuidan".

Finalmente, García Chaparro ha reclamado a la Junta de Andalucía que refuerce el diálogo con las organizaciones sindicales para abordar las políticas destinadas a las personas mayores.

"Necesitamos diálogo social con las organizaciones sindicales y con las entidades representativas para poder trasladar nuestras preocupaciones y participar en las decisiones que afectan a nuestros mayores", ha señalado.