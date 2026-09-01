Sindicatos llevarán a la Fiscalía la muerte de un trabajador en el paraje del Tajo Colorao de Lanjarón (Granada)

Concentración sindical tras la muerte de un trabajador en las obras de una pasarela en el paraje conocido como 'Tajo Colorao' de Lanjarón (Granada). - CCOO/UGT

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos denunciarán ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía el accidente mortal de un trabajador que se precipitó al vacío desde unos 25 metros de altura este pasado lunes mientras participaba en la construcción de una pasarela en el paraje conocido como 'Tajo Colorao' de Lanjarón (Granada).

Delegados de UGT y CCOO se han concentrado este martes ante la sede sindical en Granada para condenar esta nueva muerte en el tajo, la tercera en lo que va de año en la provincia de Granada, y han reclamado una "investigación exhaustiva" para esclarecer las circunstancias en que se ha producido.

El secretario general de la Federación de industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha anunciado que el sindicato elevará una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía para aclarar lo sucedido y depurar las responsabilidades penales y laborales correspondientes.

Según las primeras valoraciones, el trágico desenlace apunta a un fallo en el sistema de anclaje, por lo que la investigación deberá determinar con precisión si el operario contaba con la cualificación técnica indispensable para realizar trabajos en altura y si la evaluación de riesgos laborales de la empresa, obligatoria por ley, preveía este tipo de labores y en qué grado se pudo haber incumplido.

Asimismo, Ruiz-Ruano ha señalado "inacción institucional" para hacer frente a la siniestralidad laboral, reivindicando la creación y articulación de la figura del delegado territorial de prevención como una herramienta "indispensable" para supervisar la seguridad en aquellas obras y pymes donde no existe representación sindical.

El responsable sindical ha denunciado que la Junta de Andalucía "no se está implicando de forma decidida ni aportando los recursos necesarios para erradicar de una vez por todas esta lacra que sigue cobrándose la vida de los trabajadores, por lo que exige un compromiso político firme e instrumentos reales de vigilancia preventiva para evitar que sigan produciéndose fallos de seguridad intolerables en el ámbito laboral".

Por su parte, la secretaria general de CCOO Hábitat de Granada, Angustias Díaz, ha informado de que los técnicos del sindicato no han podido acceder al lugar concreto donde tuvo lugar el accidente ya que, por la orografía del terreno, solo puede hacerlo personal especializado en montaña o con medios aéreos.

En este punto, la responsable sindical ha pedido que se realice una investigación exhaustiva de las causas que produjeron este fatal desenlace, ya que "se desconocen". "Tenemos constancia de que el trabajador contaba con tres años de antigüedad en la empresa, tenía los conocimientos necesarios en la materia y llevaba puesto el arnés de seguridad, y por eso pedimos una investigación a fondo que permita esclarecer lo sucedido".

Desde CCOO insisten en la importancia del cumplimiento de los protocolos en este tipo de trabajos con desnivel a gran altura donde un pequeño fallo "resulta mortal de necesidad", recordando que las caídas en altura son una de las causas más comunes de accidentes de trabajo con resultado de muerte a pesar de que son fácilmente evitables.

"Aunque lleven colocado el arnés, hay que asegurarse de que los trabajadores estén sujetos a una línea de vida que esté bien fijada y por ello exigimos a la patronal y a las administraciones un mayor conocimiento de los riesgos y la dotación de medios para evitar este tipo de accidentes laborales y las consecuencias que muchas veces tienen en términos de mortalidad", ha dicho.