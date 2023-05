Sindicatos no se movilizan este jueves pese a la falta de acuerdo en mesa de primaria, que volverá a reunirse "en breve"

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La negociación sobre la atención primaria entre los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, SMA y Satse --presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad-- y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha vuelto a terminar sin acuerdo después de casi diez horas de reunión de la mesa técnica, que volverá a reunirse "en breve". Pese a todo, CSIF, CCOO y UGT, que avisaban con volver a movilizarse este jueves, 4 de mayo, "darán un margen de confianza" a Salud, que, aseguran, presentará un nuevo documento en el siguiente encuentro aún sin fecha.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Andalucía, Luis González, ha tachado de "desesperante" el ritmo de trabajo de la mesa de negociación, donde "se le está dando vueltas y vueltas a un mismo documento con muy pocos avances".

En particular, "no hay avances sobre la necesaria modificación de la orden que privatiza la atención primaria, sobre la necesaria estabilización de los 12.000 contratos que arrastramos y que son imprescindibles para el funcionamiento de los centros sanitarios y no hay avance sobre la necesidad de mejorar las retribuciones para todos los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria". "Si la Administración no espabila, no cambia el ritmo y no pone de verdad nuevas cosas sobre la mesa, no va a haber un acuerdo y nos vamos a encontrar en la movilización", ha señalado González.

En este mismo sentido también se ha expresado el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, quien ha apuntado que "ha habido pocos avances", toda vez que ha criticado la "negación" de la Administración de modificar la orden con los precios de atención primaria y ha añadido que "no hay seguridad" en el ámbito de los 12.000 profesionales eventuales para que "sigan trabajando en el SAS".

"Tampoco vemos muchas mejoras, aunque sí ha habido algún avance, en el acuerdo global de atención primaria y se niegan a una negociación que afectaría a todo el personal del SAS, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, con el tema de la carrera profesional, mejorar el acceso y las retribuciones".

Aun así, Macías ha añadido, en declaraciones a Europa Press, que han visto "cierta movilidad por parte de la Administración de intentar un acuerdo global de todas estas cuestiones y nos han pedido un tiempo para poder presentar un nuevo documento", con lo cual "tanto por parte de UGT, como de CSIF y CCOO hemos aceptado una semana más de plazo sin movilizarnos y si vemos que la semana que viene no hay ningún documento que justifique esa no cita en la calle, volveremos a la puerta de los centros de salud".

ACTITUD "POSITIVA" EN LA MESA

Por su parte, el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que en la mesa de este martes ha visto una actitud "positiva", pero "hemos alcanzado pocos acuerdos", al tiempo que ha indicado que ha habido algunas propuestas que el SAS ha reflejado en el documento, pero "nos siguen faltando cosas como refuerzos en primaria, la retirada de la orden de tarificación y aspectos de carrera profesional que para nosotros son importantes de incorporar al acuerdo".

"Nos emplazamos a una próxima reunión en breve y, de momento, vamos a seguir expectantes a ver si todas las propuestas realizadas esta tarde son aceptadas por la Administración y se plasman en el próximo documento de la siguiente reunión, aún sin fechar", ha explicado Girela, quien espera "llegar pronto a un acuerdo". De momento, "le damos un margen de confianza para ese documento final y si no hay avances tendremos que volver a salir a la calle", ha finalizado.