Sindicatos policiales piden reforzar los efectivos de Policía Nacional ante el conflicto laboral en Granada

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) en Granada y Justicia Policial (Jupol) han indicado este viernes que el conflicto laboral de la Policía Local de la capital granadina, que ha conllevado que el Ayuntamiento dicte decreto de servicios extraordinarios para Semana Santa, "obliga a reforzar el dispositivo" previsto para estas fechas en la Policía Nacional.

En una nota de prensa conjunta, estas organizaciones sindicales han aludido a "la difícil situación a la que se están enfrentando" los agentes de la Policía Nacional en Granada "por el conflicto laboral que mantiene la Policía Local con el Ayuntamiento de la ciudad", que pedía la colaboración, en el marco de sus competencias, al cuerpo de seguridad estatal para garantizar la seguridad en su término con el decreto.

Durante el reciente Foro Mediterráneo, celebrado en la ciudad del 2 al 4 de abril, los agentes de la Policía Nacional, han indicado desde el SUP, la CEP y Jupol, "vieron modificados de manera sustancial sus turnos de trabajo" lo que "obligó a tener que realizar un importante número de horas extraordinarias para poder cubrir el dispositivo que le correspondía, como en otras ocasiones, a la Policía Nacional y a la vez cubrir una gran parte" del correspondiente al cuerpo de seguridad municipal.

"Lamentablemente, esta situación se repetirá durante esta Semana Santa" y "compañeros que ya tenían planificado sus permisos o que no tenían que prestar servicio durante los fines de semana o noches, les han sido nombrado servicio para cubrir la seguridad de la ciudad durante esa semana".

Desde las tres organizaciones sindicales, han dicho entender que "los conflictos laborales son una herramienta necesaria para mejorar las condiciones de los trabajadores" pero han dicho no poder aceptar que sean los agentes de la Policía Nacional, con "sueldos sensiblemente inferiores", quienes "paguen las consecuencias de estas disputas".

"No somos profesión de riesgo como la Policía Local, no se nos compensa el exceso horario y asistencia a juicio en nuestras nóminas como a la Policía Local, prácticamente no se nos asignan servicios extraordinarios" y que cuando se les "abonan tienen una cuantía cuatro veces inferior", han añadido, incidiendo en que los agentes darán en cualquier caso "lo mejor" para "garantizar la seguridad" de vecinos y visitantes.