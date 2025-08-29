Sindicatos urgen a la Junta por escrito una reunión por la "complicada situación" del Infoca

Archivo - Helicóptero perteneciente a la Agencia de Emergencia de Andalucía, A 3 de junio de 2025 en Sevilla. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

La Junta defiende que el dispositivo cuenta este año "con el mayor presupuesto y 4.700 profesionales con los mejores medios y tecnología"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, junto con los sindicatos UGT y CCOO, ha solicitado por escrito tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), como al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, "una reunión urgente para abordar la complicada situación que atraviesa el dispositivo Infoca", de lucha contra los incendios forestales.

Las secciones sindicales de CSIF, UGT y CCOO de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de las Emergencias de Andalucía han denunciado que, "a punto de finalizar el mes de agosto, la Administración andaluza continúa sin cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores del Infoca".

En un comunicado, el delegado de CSIF en la Agencia de Seguridad y Gestión, Gregorio López, ha señalado que "nos encontramos con una plantilla de profesionales incompleta, torres de vigilancia cerradas, camiones con un solo componente, vehículos que no pueden circular por pistas forestales y falta de equipos de protección individual, entre otros problemas, sin que por parte de la Junta se les dé solución alguna".

Las organizaciones sindicales han destacado en la misiva el "malestar general" existente entre el personal de la agencia, puesto que "a los problemas de falta de efectivos se une la ausencia de estabilidad del personal del dispositivo, pese al acuerdo alcanzado con la Junta mediante el cual los trabajadores pasarían de forma progresiva a ser personal fijo durante doce meses".

Según agregan los sindicatos, el acuerdo "contemplaba que este tránsito con la plantilla se hiciera con el personal fijo discontinuo existente" y, "pese a ello, se desconoce, por el momento, si se llevará a cabo antes de que finalice 2025".

Además, las secciones sindicales han expresado "la necesidad de que se cumpla el reconocimiento y retribución del complemento de antigüedad para el personal del dispositivo, otro aspecto con el que la Junta se comprometió hace más de dos años en una reunión mantenida con los representantes sindicales", añaden.

En los escritos dirigidos al presidente de la Junta y al consejero de Presidencia, las secciones sindicales han destacado "el enorme esfuerzo realizado por los profesionales del Infoca que a diario se desviven en su lucha contra las llamas, dejándose la piel al máximo en cada intervención para preservar el patrimonio natural de Andalucía".

Es por ello, según agregan las organizaciones sindicales, que estos profesionales "merecen unas buenas condiciones de trabajo y una respuesta por parte de la Administración andaluza", según se indica en las misivas, en las que se reclama que la reunión "se haga efectiva lo antes posible para analizar la situación y buscar soluciones conjuntas".

POSICIONAMIENTO DE LA JUNTA

Desde la Junta de Andalucía, en cambio, reivindican las "mejoras" que se han realizado tanto en las "condiciones laborales" del personal del Plan Infoca como de los "recursos materiales que disponen" dichos trabajadores.

Fuentes de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa consultadas por Europa Press este viernes han insistido en negar "categóricamente" que el Plan Infoca "no esté preparado".

"Todo lo contrario, puesto que se han realizado mejoras tanto en las condiciones laborales de su personal como de los recursos materiales que disponen", han añadido las mismas fuentes, que han defendido que "se está cumpliendo con muchas reivindicaciones históricas de los trabajadores; entre ellas, el proceso pactado con los representantes sindicales para que los efectivos de extinción trabajen todo el año tras su incorporación en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y se sigue trabajando con los sindicatos en el concepto de la antigüedad".

Además, desde la Consejería de Interior remarcan que el dispositivo del Plan Infoca cuenta esta campaña "con los mejores medios y tecnología de la historia", de forma que, en materia de vehículos, "se ha renovado toda la flota destinada al transporte de personal", con 282 nuevos vehículos con un presupuesto de 20 millones de euros en cuatro años, y "en dos legislaturas se ha renovado las autobombas en un 75%, con una inversión de 25,4 millones de euros".

Las mismas fuentes han agregado que el Gobierno de Juanma Moreno encontró en 2019, a su llegada a la Presidencia de la Junta tras la etapa de gobierno del PSOE-A, "una flota muy envejecida, técnicamente obsoleta y exiguos sistemas de seguridad".

En cuanto al presupuesto del operativo, desde el Gobierno andaluz han subrayado que este año ha experimentado un "incremento significativo" --de un 6% más, 14 millones de euros--, pasando de los 243 millones de 2024 a los 257 para el presente ejercicio. De ellos, 111 millones (43,2%) se destinan a la extinción y 146 (56,8%) a prevención, han precisado las mismas fuentes.

"EL MAYOR PRESUPUESTO DE LA HISTORIA" DEL INFOCA

Así, el Plan Infoca cuenta este año "con el mayor presupuesto de su historia y con 4.700 profesionales con los mejores medios y tecnología", defienden desde la Junta.

Desde la Consejería que dirige Antonio Sanz niegan que el dispositivo esté "incompleto y sin eventuales", y frente a ello replican que "incluso se están cubriendo la bajas y excedencias de personal laboral temporal para cubrir los puestos reservados a su titular recurriendo a la bolsa", y agregan que "a ello se han destinado 3,7 millones de euros".

También apuntan que "se están tramitando movilidades de personal para cubrir tantos los puestos vacantes como los puestos desocupados reservados a su titular, a medida que llegan las solicitudes y de forma continuada".

Igualmente, sostienen que el dispositivo "cuenta con los medios suficientes para atender la campaña 2025". "Ya se han suministrado y se siguen suministrando equipamientos contratados como ropa ignífuga, equipos de protección individual --botas de extinción--, zahones anticorte, zahones ignífugos, cascos, arcones portaherramientas, suministro de repuesto y recambios de maquinaria ligera 'Stihl' y de maquinaria 'Husqvarna', material de ferretería, construcción y droguería para el mantenimiento de las instalaciones; avituallamiento, agua embotellada, bolsas de gran capacidad", han abundado desde la Junta.

Además, "también se han contratado helicópteros y aviones anfibios, accesorios para cascos, retardante a largo plazo, fruta deshidratada, comprimidos energéticos, cinturones de posicionamiento para vehículos, el alquiler de módulos prefabricados, así como también de neumáticos, retardante a corto plazo, gafas y cubregafas y camisetas serigrafiadas", indican las mismas fuentes.

Por otro lado, afirman que no es cierto que no haya concurso de promoción y traslado, y al respecto agregan que, "con fecha 30 de abril de 2025, y tras más de tres años sin convocarse", se publicó "la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía por la que se ordena la publicación del concurso de traslado y promoción para la cobertura interna de vacantes de las anualidades 2022, 2023 y 2024 en el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales y otras emergencias ambientales de Andalucía".

"Se tramitará a lo largo del verano y se resolverá finalizado octubre para evitar movilidades masivas y consiguiente afección operativa", han precisado las mismas fuentes al respecto.