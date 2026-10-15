El SMA anuncia una huelga médica desde el 13 de noviembre por la "negativa" de la Junta a pactar mejoras laborales

Archivo - Manifestación en Sevilla convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en rechazo del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado este jueves que "tras meses de intentos infructuosos por evitar el conflicto en Andalucía" convocará una "huelga indefinida" de médicos a partir del 13 de noviembre. La huelga comenzará con tres semanas de paros ininterrumpidos de 24 horas desde el 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre. "Los siguientes paros serán anunciados con la debida antelación en función de la evolución de una eventual negociación con la Consejería de Sanidad", ha aclarado el sindicato en una nota de prensa. "Por desgracia, la Consejería se ha negado hasta hoy a pactar un calendario con el SMA. Sus respuestas a las peticiones han sido incoherentes y dilatorias. El aplazamiento de los paros convocados a nivel nacional ha privado a la Consejería de cualquier excusa a la que aferrarse para demorar el cumplimiento del acuerdo".

El conflicto que comenzó a principios de 2025 por el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, "pronto se amplió a una demanda de medidas contra la explotación laboral del colectivo", una reivindicación que "no se limita al ámbito nacional". "La Junta de Andalucía, que tiene transferidas la mayor parte de las competencias sanitarias, tiene una responsabilidad directa en la situación". En este contexto, el SMA firmó el 29 de julio un acuerdo con la Consejería de Sanidad para alcanzar estas mejoras a través del diálogo y evitar la confrontación.

"Aunque el texto no incorporaba la totalidad de las demandas, constituía un primer paso en la dirección correcta al establecer un marco de diálogo bilateral y abrir el camino hacia el logro completo de los objetivos", explica la central sindical. El acuerdo, "alcanzado antes de la constitución del actual Gobierno andaluz", se articuló como "un compromiso político que debía concretarse de inmediato tras la configuración del nuevo equipo de la Consejería" para evitar que fuera "una mera declaración de intenciones sin valor material alguno".

De hecho, el SMA asegura que "ni siquiera tenemos aún el compromiso de incluir alguna de estas mejoras en los presupuestos de 2027". Entre ellas figuran la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y el fin de su obligatoriedad, así como el fin de la obligatoriedad de las continuidades asistenciales en Atención Hospitalaria. El acuerdo incluye acabar con la discriminación retributiva de los médicos de Atención Primaria en las pagas extra y en IT; eliminar la pérdida económica de las médicas durante el embarazo, parto y lactancia; elevar de la reducción de jornada por asuntos personales al 50%, pasar parte de las retribuciones variables (CRP) a fijas, así como mejoras imprescindibles para los tutores y para colectivos como el Cuerpo A1.4, los MIR y los Médicos del Trabajo, entre otros.

"Se trata de demandas que no pueden esperar. No podemos perder ni un minuto más en intentos infructuosos de diálogo. A pesar de las diferencias aparentes, constatamos con pesar que ningún partido, Administración ni Gobierno, salvo contadas excepciones en alguna comunidad autónoma, parece asumir la trascendencia y la magnitud del conflicto al que se enfrentan". Por esto, y tras llevar "hasta el límite la voluntad de diálogo y ante la falta de respuesta por parte de la Consejería, nos vemos obligados a convocar una huelga indefinida".