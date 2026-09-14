El SMA recuerda a Sanz que están pendientes mejoras que "sólo la Junta puede aplicar porque son su competencia"

Archivo - Manifestación en Sevilla convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en rechazo del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. A 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) se sumará a la huelga nacional indefinida que comenzará el 28 de octubre contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad pero tampoco quiere "dejar pasar la oportunidad de abrir con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía un diálogo para mejorar las condiciones laborales que llevamos décadas reclamando".

En un comunicado, el SMA recuerda que el acuerdo firmado con el consejero Antonio Sanz recogía una cláusula por la que el sindicato renunciaba a secundar paros o huelgas que pudieran afectar a la asistencia sanitaria en Andalucía, pero ahora argumenta: "La posición es clara: no vamos a renunciar a secundar una huelga nacional que se convoca en la defensa del colectivo, pero tampoco podemos renunciar a seguir dialogando con la Consejería para obtener las mejoras urgentes que reclama el colectivo, unas mejoras que sólo la Consejería puede aplicar porque son de su competencia exclusiva".

"La cuestión pendiente es esta: ¿la Consejería da por roto el diálogo con el SMA ante la convocatoria de huelga nacional o está dispuesta a seguir negociando la aplicación del acuerdo? Nuestra mano sigue tendida. Hemos demostrado lealtad, responsabilidad y prudencia en las conversaciones y declaraciones públicas. Esperamos que la Consejería responda claramente a esta cuestión haciendo gala de estos mismos valores, como ha hecho hasta ahora".

Desde que comenzó la movilización, "hemos insistido en que la Junta podía hacer mucho más de lo que estaba haciendo para poner fin a la situación laboral insostenible". De hecho, apunta el SMA, de la Junta dependen las retribuciones, la jornada y el horario de trabajo. "Aunque exigimos al Ministerio que acabe con las guardias obligatorias, la Junta tiene en su mano ponerles fin aunque el Ministerio no le obligue. De hecho, las continuidades asistenciales sólo son obligatorias en Andalucía. No podemos ignorar, por tanto, que existen dos frentes igualmente importantes en los que luchar por nuestros derechos".

"En el ámbito nacional se libra la batalla del Estatuto propio. Sin una regulación propia y una mesa específica de negociación, los médicos y facultativos nunca podremos defender de manera eficaz nuestros derechos. Pero es en el ámbito autonómico donde se concretan nuestras retribuciones y nuestras condiciones de trabajo. Aun en el supuesto de que tuviéramos un Estatuto propio, la negociación con la Consejería seguiría siendo fundamental para poner fin a nuestra precariedad laboral", concluye el comunicado.s