La Sociedad Andaluza de Salud Pública apoya en un manifiesto la candidatura de Granada para acoger la Agencia Estatal

GRANADA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria (Saspas-Hipatia) ha lanzado un manifiesto en apoyo a la candidatura de Granada para ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) en el que pone el acento la "excepcionalidad idoneidad" de la ciudad de la Alhambra para acogerla.

Así lo hace constar en su manifiesto la Saspas-Hipatia, que representa a profesionales dedicados en Andalucía "a la prevención, protección y promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica, la administración sanitaria y, en general, la generación de evidencia científica en el campo de la salud".

Lo hace tras la convocatoria activada por el Gobierno para la selección de la sede de la Aesap, "creada por la Ley 7/2025 para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la evaluación de riesgos, la preparación ante emergencias sanitarias y el asesoramiento técnico-científico", y manifestando su apoyo incondicional a la candidatura de Granada, respaldada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento "y más de 40 instituciones, incluyendo universidades y agentes sociales".

Entre sus activos principales, cuenta con la Escuela Andaluza de Salud Pública, "institución pionera con 40 años de experiencia en funciones plenamente alineadas con las de la Aesap así como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud"; el Parque Tecnológico de la Salud como nodo de innovación biosanitaria; el Instituto de Investigación Biosanitaria y la propia Universidad de Granada.

Son "referentes nacionales e internacionales en ciencias de la salud", y "esta concentración de recursos genera sinergias únicas para un inicio inmediato y operativo de la Aesap", detalla el manifiesto firmado por la junta directiva de Saspas-Hipatia, consultado por Europa Press.

"Subrayamos que, además de los beneficios que esta institución supondrá para la salud pública a nivel nacional, la ubicación de la Aesap en Granada potenciará la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación en Andalucía oriental. Asimismo, favorecerá la atracción de talento nacional e internacional, contribuyendo a consolidar una España más resiliente ante amenazas sanitarias globales, tal como nos enseñó la experiencia de la covid-19".

Como sociedad científica, compromete en este contexto su colaboración y pone a disposición su "conocimiento experto en iniciativas de formación, investigación, transferencia de conocimiento y difusión en salud pública, siempre alineadas con los objetivos de la Aesap" para cuya sede insta al Consejo de Ministros que designe a Granada.

Sería "una decisión estratégica que marcará un paso decisivo para el fortalecimiento y el futuro de la salud pública en España", concluyen desde Saspas-Hipatia.