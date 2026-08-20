Subdelegación en Granada culmina la tramitación de más de 281 millones en ayudas a entidades locales por las borrascas

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno ha culminado la tramitación en la provincia de Granada de las ayudas destinadas a las entidades locales para sufragar el 100% de las reparaciones de los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno y acometer actuaciones de prevención frente a futuros episodios de inundaciones, con un importe global de 281.718.253,74 euros.

Con los últimos expedientes, la Subdelegación ha remitido al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática un total de 126 expedientes, correspondientes a entidades locales de la provincia, incluida la Diputación Provincial de Granada, después de completar el proceso de evaluación y revisión desarrollado durante los últimos meses en coordinación con los ayuntamientos.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que la culminación de este proceso "confirma la dimensión extraordinaria del compromiso asumido por el Gobierno de España con los municipios granadinos no solo para reparar daños sino para obras nuevas que prevengan futuras riadas y avenidas".

"Estamos hablando de más de 281 millones de euros de inversión en la provincia de Granada, una cifra sin precedentes que permitirá no solo devolver a la normalidad infraestructuras que resultaron dañadas, sino también acometer actuaciones que muchos municipios llevaban años demandando", ha señalado.

Entre las actuaciones de mayor cuantía destacan las correspondientes a Huétor Tájar, con 27,15 millones de euros; Montefrío, con 23,81 millones; Pinos Puente, con 23,32 millones; Loja, con 22,57 millones; Güéjar Sierra, con 11,68 millones; Atarfe, con 10,33 millones; y Capileira, con 9,43 millones.

También figuran inversiones especialmente relevantes en Caniles, con 8,64 millones; la Diputación Provincial de Granada, con 7,63 millones; Cúllar Vega, con 6,50 millones; Salobreña, con 6,11 millones; Monachil, con 5,69 millones; Albuñol, con 5,22 millones; Iznalloz, con 4,56 millones; y Valderrubio, con 4,55 millones.

Estas ayudas forman parte de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España para hacer frente a los daños provocados por los episodios meteorológicos adversos registrados durante el invierno y tienen como una de sus principales características que el Estado financia el cien por cien del coste de las actuaciones, sin necesidad de aportación económica por parte de las entidades locales beneficiarias.

Además, el sistema establecido permite anticipar los fondos a las entidades locales para facilitar la ejecución de los proyectos y evitar que las obras tengan un impacto negativo sobre sus tesorerías.

Montilla ha subrayado que "desde el primer momento la prioridad ha sido que ningún ayuntamiento que cumpliera los requisitos tuviera que renunciar a reparar una infraestructura o a proteger a sus vecinos por falta de capacidad económica". También ha recordado que "la mayoría de los municipios ya han recibido en las cuentas comunicadas al Ministerio los fondos asignados y que, a partir de ese momento, comienza a computarse el plazo de tres años establecido para la ejecución de los proyectos".

El subdelegado ha destacado también el trabajo realizado por el personal técnico de la Subdelegación del Gobierno durante los últimos meses para revisar los expedientes conjuntamente con las entidades locales, resolver deficiencias documentales y agilizar su remisión al Ministerio.