La subdelegada destaca en Puente Genil (Córdoba) la modernización de los exámenes de la DGT con el sistema digital

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López (centro), visita el aula de exámenes teóricos informatizados de la DGT en Puente Genil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha visitado este lunes el aula de exámenes teóricos informatizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Puente Genil, donde ha conocido de primera mano el funcionamiento del sistema digital para la obtención de los distintos permisos de conducción y ha destacado que la implantación de este modelo responde al compromiso del Gobierno con la modernización de la Administración y la mejora continua de los servicios públicos.

Según informa la Subdelegación en una nota, López ha remarcado que "la transformación digital es una herramienta imprescindible para prestar un servicio público más eficiente, más accesible y con mayores garantías para la ciudadanía. Este nuevo sistema es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede ponerse al servicio de las personas".

La subdelegada ha explicado que la informatización de las pruebas teóricas supone un importante avance respecto al sistema tradicional en papel, ya que agiliza la gestión de los expedientes, reduce el riesgo de errores durante la realización y corrección de los exámenes, elimina el consumo de papel y refuerza las medidas de seguridad frente al fraude mediante la generación de cuestionarios individualizados.

Se trata de "un procedimiento más moderno, más seguro y más transparente, que además permite ofrecer un mejor servicio a quienes se presentan para obtener su permiso de conducción", ha señalado.

López también ha destacado que este sistema facilita la incorporación de herramientas que mejoran la accesibilidad para las personas con diversidad funcional y permitirá introducir progresivamente pruebas de percepción del riesgo mediante vídeos. "No se trata únicamente de evaluar conocimientos teóricos, sino de formar conductores capaces de anticiparse a las situaciones de riesgo y contribuir a una movilidad más segura para todos", ha indicado.

Entre enero y junio de 2026 se han realizado en la provincia de Córdoba un total de 10.213 pruebas teóricas para la obtención de los distintos permisos de conducción. De ellas, 2.855 se han celebrado en el aula de Puente Genil, lo que representa el 28% del total provincial.

En este sentido, la subdelegada ha puesto en valor el papel que desempeña este centro para acercar los servicios de la Administración General del Estado al conjunto de la provincia. "Que casi tres de cada diez exámenes teóricos de Córdoba se realicen en Puente Genil demuestra la importancia de disponer de recursos descentralizados que evitan desplazamientos, facilitan los trámites a la ciudadanía y contribuyen a una Administración más cercana y cohesionada territorialmente", ha destacado.

La provincia cuenta, además, con un segundo centro desplazado en Pozoblanco, cuyas instalaciones se encuentran actualmente en proceso de adecuación para completar la implantación de los exámenes informatizados. Una vez finalicen estos trabajos, los tres centros de examen de la provincia --Córdoba, Puente Genil y Pozoblanco-- dispondrán de este sistema digital.

"El objetivo del Gobierno de España es que los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder a unos servicios públicos modernos, de calidad y en igualdad de condiciones. La modernización de la DGT en Córdoba es un paso más en esa dirección", ha concluido la subdelegada.