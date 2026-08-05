El subdelegado subraya la contribución del Gobierno de España al empleo y la economía de la provincia de Jaén

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández/ARCHIVO - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado la contribución de las medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo central desde el año 2018, al empleo y la economía de la provincia.

En el balance de estos ocho años, el subdelegado ha afirmado que la provincia "avanza con más empleo, mayor estabilidad laboral y nuevas oportunidades de crecimiento e inversión". Según ha manifestado Fernández, las decisiones adoptadas "no son fruto de la improvisación, sino de la planificación del presente y de la anticipación de situaciones futuras".

Asimismo, ha defendido que la reforma laboral, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el impulso al tejido empresarial mediante los fondos del Plan de Recuperación han contribuido a "fortalecer la economía de la provincia". "La realidad se impone frente al ruido de quienes intentan ocultar los proyectos y las medidas que están beneficiando a Andalucía y a la provincia de Jaén", ha aseverado.

En el plano laboral, el subdelegado ha detallado que la afiliación a la Seguridad Social en Jaén alcanzó en junio los 238.523 ocupados, lo que supone 7.557 más que en el mismo mes de 2018. Asimismo, ha valorado el impacto de la reforma laboral, apuntando que al cierre de 2025 se registraron en la provincia 134.615 contratos indefinidos, un incremento superior al 994 por ciento respecto a 2019.

A estos datos le ha sumado la mejora del poder adquisitivo a través del SMI, que se sitúa en 1.221 euros mensuales, lo que representa un aumento de más del 60 por ciento desde 2018 --cerca de 486 euros más al mes--.

Fernández ha enmarcado estas cifras en la evolución positiva de Andalucía, comunidad que cerró el segundo trimestre de 2026 con una tasa de paro del 14,5 por ciento --8,5 puntos menos que en 2018-- y un récord de ocupación con más de 3,6 millones de afiliados.

En este sentido, se ha referido a que el Gobierno transfirió a la comunidad autónoma durante 2025 un total de 4.491 millones de euros para protección por desempleo, 417,9 millones para políticas activas de empleo y 300 millones para planes integrales de empleo.

En lo relativo al esfuerzo inversor, el subdelegado ha subrayado la movilización de 600 millones de euros de los fondos Next Generation en la provincia de Jaén, los cuales han impulsado más de 2.500 proyectos. Entre ellos, ha citado más de 90 millones para turismo, once Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, así como actuaciones de rehabilitación, eficiencia energética, digitalización, salud, educación y fondos EDIL.

Como uno de los grandes proyectos estratégicos, Fernández ha señalado el Cetedex, que tiene prevista su apertura para el próximo mes de diciembre. Este centro, que desarrolla 37 proyectos tecnológicos, contará con una cámara anecoica, un simulador antidron y un túnel láser, y reunirá a finales de año a más de un centenar de militares, investigadores y tecnólogos.

En materia hidráulica, se han puesto en valor los 175 millones de euros del Plan urgente de infraestructuras de abastecimiento, junto a 19 millones movilizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, destinados a actuaciones como la interconexión entre El Rumblar y La Fernandina o las conexiones con Mágina y la Sierra de Segura.

Asimismo, tras el paso del tren de borrascas, el Gobierno de España ha movilizado en la provincia más de 400 millones de euros para 94 municipios y la Diputación de Jaén, abarcando alrededor de 2.500 actuaciones de reparación y prevención. En el sector agrario, ya se han abonado 380 millones de euros a 43.400 agricultores y ganaderos, a los que se añaden cerca de 70 millones para caminos rurales.

Por último, en el área de transportes, el subdelegado ha destacado la movilización de más de 1.000 millones de euros en Jaén: 274,8 millones en el sector ferroviario y más de 800 millones en carreteras.

Entre estas actuaciones, ha resaltado el estudio informativo del baipás de Montoro --con una inversión mínima prevista de 400 millones para conectar Jaén con la alta velocidad-- y los más de 345 millones de euros movilizados por Adif para la Autopista Ferroviaria Madrid-Algeciras.