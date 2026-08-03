Sumar Andalucía señala un "nuevo ciclo de urbanización masiva del litoral": "Amenaza repetir errores del pasado"

Archivo - Activistas de Greenpeace frente al hotel del Algarrobico en Carboneras (Almería). - GREENPEACE - Archivo

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha asegurado este lunes que la comunidad "está entrando en un nuevo ciclo de expansión urbanística y turística que amenaza con repetir los errores de las décadas del desarrollismo inmobiliario" en referencia al nuevo gobierno de la Junta en el que el portavoz de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, ocupa la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Según ha criticado la formación en una nota de prensa, el término "desregulación" indica que desde el ejecutivo autonómico se "va a favorecer un modelo basado en el consumo masivo de suelo, la urbanización del litoral y la promoción de grandes desarrollos turístico-residenciales, en lugar de apostar por la rehabilitación urbana, la vivienda asequible y la protección del patrimonio natural".

En esta línea, Movimiento Sumar ha señalado las políticas puestas en práctica por ayuntamientos del litoral andaluz, gobernados por el PP, como Marbella (Málaga), Estepona (Málaga), Mijas (Málaga), Mojácar (Almería), El Puerto de Santa María (Cádiz) o Ayamonte (Huelva), entre otros. Asimismo, ha lamentado otros proyectos que "suscitan una importante contestación social".

El partido ha asegurado que la expansión del urbanismo turístico "tiene consecuencias directas" sobre la calidad de vida de la ciudadanía. "Cada nueva urbanización, complejo hotelero o promoción de segunda residencia implica un incremento de la demanda de agua potable en una comunidad que sufre episodios recurrentes de sequía y que ya soporta importantes restricciones en numerosos municipios", ha afirmado.

En este sentido, la organización considera "especialmente preocupante" el impacto sobre el mercado de la vivienda al señalar que "la proliferación de viviendas destinadas a usos turísticos reducen la oferta disponible para residencia habitual". Una situación, que a su juicio, provoca un incremento en el precio del suelo y de los alquileres y "dificulta la emancipación de miles de jóvenes andaluces".

Ante esta situación, la Secretaría de Ecosocialismo del partido ha mostrado su respaldo a las organizaciones ecologistas, vecinales y ciudadanas que, "desde hace décadas, defienden el litoral andaluz frente a proyectos que consideran incompatibles con la conservación del territorio".

"Gracias a la movilización de estos colectivos, muchos proyectos han sido modificados, revisados o sometidos a un mayor escrutinio público, fortaleciendo la participación ciudadana y la defensa del interés general", ha subrayado en referencia a entidades como Ecologistas en Acción, AGADEN-Ecologistas en Acción, Verdemar-Ecologistas en Acción, WWF España, SEO/BirdLife, entre otras.

Movimiento Sumar Andalucía ha propuesto priorizar la rehabilitación urbana frente al consumo de nuevo suelo; reforzar la vivienda pública y el alquiler asequible para la población residente; proteger de forma efectiva el litoral andaluz y los espacios naturales costeros.

Asimismo, ha pedido coordinar "cualquier nuevo desarrollo" a la existencia de recursos hídricos suficientes y acreditados; reforzar evaluar de forma acumulativa el impacto de los grandes desarrollos sobre el agua, la movilidad, los servicios públicos y la biodiversidad; y garantizar una participación ciudadana efectiva en todos los procedimientos de planificación urbanística.

"La costa andaluza no puede convertirse en una sucesión interminable de urbanizaciones, hoteles y promociones inmobiliarias mientras nuestros acuíferos se agotan, la vivienda se vuelve inaccesible y los servicios públicos soportan una sobrepresión creciente e insoportable. El litoral es un patrimonio común que debe preservarse para las generaciones futuras y no una mercancía al servicio de la especulación", ha destacado la co-coordinadora general de la formación, Esperanza Gómez.