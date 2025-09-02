Sumar urge a la Junta a "extremar las medidas para poner fin a la lacra" de la violencia machista en Andalucía

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria autonómica del grupo Por Andalucía y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha instado este martes a la Junta de Andalucía a "extremar las medidas para poner fin" a la "lacra social" de la violencia machista que "asola nuestro país".

Así lo ha trasladado la representante de Movimiento Sumar Andalucía en un comunicado en el que ha expresado su "más rotunda condena" ante el último asesinato machista confirmado en Motril (Granada), y ha trasladado su "afecto a la familia y amistades de la víctima".

Con este crimen, Andalucía suma siete mujeres asesinadas en 2025, "encabezando una estadística macabra que interpela a todas las instituciones", según han advertido desde Movimiento Sumar.

Esperanza Gómez ha defendido la necesidad, a su juicio, de "aumentar los fondos para la prevención de la violencia machista, incidiendo sobre todo en el papel de la educación", y en esa línea ha señalado que "el presupuesto anual es insuficiente, y la realidad también muestra que cada año hay partidas presupuestarias que se quedan sin ejecutar en esta materia".

Además, la parlamentaria de Por Andalucía ha opinado que la política del PP en esta materia "sigue muy influenciada por Vox, y tememos que en un futuro la agenda negacionista vaya a más". "Lo hemos visto en la creación del teléfono de 'violencia intrafamiliar' o la subvención a organizaciones que practican el acoso a las mujeres que ejercen el derecho al aborto", ha abundado antes de agregar que, "en un tema tan importante como la defensa de los derechos de las mujeres, no se puede ser ambiguo, porque nos está costando vidas".

La coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía ha señalado su "enorme preocupación" por "una sociedad que no puede normalizar este horror". "Andalucía encabeza una estadística macabra que exige una respuesta inmediata, coordinada y con recursos. No vamos a mirar hacia otro lado. Pedimos protección real, evaluación de riesgos efectiva y tolerancia cero con el negacionismo. 'Ni una menos' es un mandato social, no un eslogan", ha zanjado Esperanza Gómez.