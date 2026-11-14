El Supremo confirma 30 años de prisión a un abuelo en Jaén por agredir sexualmente a sus dos nietas menores de edad

Archivo - El acusado durante el juicio custodiado por agentes del CNP/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmando de manera íntegra la condena de 30 años de prisión --15 años por cada uno de los dos delitos-- impuesta por la Audiencia de Jaén y ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por agredir sexualmente de forma continuada a sus dos nietas menores de edad. De hecho, las agresiones se mantuvieron durante cuatro años, desde que las niñas tenían seis y diez años.

La sentencia de la Sala Segunda, recogida por Europa Press, rechaza los argumentos de la defensa del procesado, que alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del principio 'in dubio pro reo', al considerar que la condena se basaba únicamente en el testimonio de las víctimas.

El Alto Tribunal concluye que las declaraciones de las menores gozan de total credibilidad, persistencia y verosimilitud, y se encuentran respaldadas por múltiples elementos objetivos de corroboración periférica.

HECHOS PROBADOS

Según la resolución judicial, el procesado, nacido en 1960, aprovechó su relación de parentesco y las numerosas ocasiones en las que se quedaba a solas con sus nietas en su domicilio de Jaén, entre mayo de 2018 y enero de 2023, para agredirlas sexualmente.

Para asegurar su silencio, el acusado amedrentaba a las menores, que entonces tenían entre 10 y 12 años, a las que amenazaba con matarlas a ellas y a toda su familia si contaban lo sucedido.

Asimismo, se declaró probado que en diciembre de 2022 el acusado agredió físicamente en la calle a una de sus nietas, empujándola fuertemente contra una pared y causándole diversas lesiones.

Fue la hermana mayor, la de 12 años, la que contó a unas amigas del colegio lo que le hacía su abuelo y éstas a su vez se lo contaron a una maestra que fue la que dio la voz de alarma y puso el caso en conocimiento de la familia, a la que las niñas nunca habían dicho nada.

Tras su detención el 1 de febrero de 2023, los agentes intervinieron su teléfono móvil, donde hallaron imágenes de genitales de un menor y un vídeo de su nieto de cuatro años desnudo al que obligaba a bailar. Desde su detención, el procesado sigue en prisión, ahora ya cumpliendo sentencia firme.

Por estos hechos, el Tribunal Supremo ratifica la condena impuesta en primera instancia por la Audiencia de Jaén en febrero de 2025, y que conlleva penas de las más elevadas que hasta el momento se han dictado.

Además de los 30 años de prisión --15 años por cada uno de los dos delitos de agresión sexual con intimidación y prevalimiento por parentesco--, se le imponen además medidas de libertad vigilada por diez años, inhabilitación absoluta y la prohibición de aproximarse o comunicarse con las víctimas durante un tiempo superior en diez años a la pena de prisión.

A ello se le suman tres meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica y otros tres meses de cárcel por un delito de tenencia de pornografía infantil.

En concepto de responsabilidad civil, se confirma el pago de una indemnización de 50.000 euros para cada una de las dos menores por los daños morales y la sintomatología postraumática sufrida, además de 120 euros adicionales para una de ellas por las lesiones físicas.

La defensa del recurrente argumentó que no existían pruebas de cargo suficientes más allá de la palabra de las menores y sugirió la existencia de supuestos "móviles espurios" o enemistades familiares. Sin embargo, el Supremo subraya que el testimonio de las víctimas supera con creces el "triple test" exigido por la jurisprudencia.

El tribunal destaca que no se ha acreditado ningún fin espurio, puesto que la madre de las menores siempre manifestó "amor y admiración" hacia su progenitor y la relación con el yerno era normal. Además, el fallo incide en que los testimonios de las niñas se vieron reforzados recíprocamente y por pruebas periféricas de gran relevancia.

Entre estas pruebas, el Supremo señala las declaraciones de los padres, quienes relataron cómo el hermano menor de las víctimas, de cuatro años, reproducía conductas de índole sexual manifestando que "se lo había enseñado el abuelo".

También se valoran los informes médicos forenses que confirmaron que las menores presentaban el himen desgarrado por penetración, así como los informes psicológicos que calificaron los relatos de las víctimas como "creíbles" con la máxima calificación científica, concluyendo que se trata de "un caso de manual de violencia sexual infantil".

Con esta resolución, contra la que no cabe recurso alguno, el Tribunal Supremo declara el archivo definitivo de la causa en vía ordinaria y confirma la condena del acusado en todos sus extremos.

VALORACIÓN

Los progenitores de las dos menores, que han esperado hasta ahora para pronunciarse por respeto al procedimiento judicial, han trasladado a Europa Press su agradecimiento por la rapidez con la que se tramitó todo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén.

Han extendido su agradecimiento al colegio de sus hijas porque fue el profesorado el que dio la voz de alarma y también por el trato dispensado después de que se esclareciera todo, con un "apoyo continuo".

Además, han mostrado su deseo de que se cumpla lo que la justicia ha dictaminado y que las niñas queden "ajenas a todo lo sufrido, buscando su recuperación". De hecho, a día de hoy, las dos menores siguen en tratamiento psicológico.

Por último, han dado las gracias a los letrados Francisco Navea y Manuel Moreno por el trabajo realizado hasta el final del caso, que se cierra con una sentencia firme en la que ya no cabe posibilidad de recurso.