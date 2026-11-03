El 'Survival Zombie' regresa el 7 de noviembre a Jaén con 300 inscritos y seis horas de juego real

Presentación de 'Survival Zombie' - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede central de la Universidad Popular Municipal (UPM) de Jaén y su entorno más cercano volverán a convertirse en el escenario de una invasión zombi el próximo sábado, 7 de noviembre, con motivo de la celebración de la segunda edición de 'Survival Zombie'. La iniciativa, que ya cuenta con 300 jugadores inscritos, se presenta como una alternativa de ocio nocturno "saludable y libre de alcohol".

El concejal de Juventud, José Manuel Higueras, acompañado por el gerente de Acero Producciones Artísticas, Luis Eduardo González, ha sido el encargado de presentar los detalles de esta aventura. Higueras ha animado a los jiennenses a sumarse a esta experiencia que combina teatro, aventura, estrategia, rol en vivo y pruebas de ingenio en escenarios reales.

La actividad dará comienzo a las 21,00 horas en el patio de la UPM y se desarrollará durante unas seis horas en un radio aproximado de un kilómetro alrededor de las instalaciones. El juego está dirigido a personas de entre 12 y 99 años, permitiéndose la participación de menores de esa edad siempre que acudan acompañados por un adulto.

Por su parte, Luis Eduardo González ha destacado la consolidada trayectoria de 'Survival Zombie', un evento que ha celebrado más de 600 ediciones en distintas ciudades españolas. "Es una actividad de ocio sano y saludable, en la que el alcohol está totalmente prohibido y creemos que esa es una de las razones de su éxito", ha manifestado.

Respecto al funcionamiento de esta particular gincana, el organizador ha explicado que los participantes inician la aventura como supervivientes, identificados con un pañuelo verde. Su objetivo es completar las misiones propuestas y evitar ser atrapados por los zombis.

En caso de ser alcanzados, los jugadores no quedan eliminados, sino que son caracterizados por el equipo de maquillaje para integrarse en la horda zombi y continuar la experiencia desde el rol de cazadores.

Las entradas para participar en este evento de ocio alternativo ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de la página web oficial del evento (www.survivalzombie.es).