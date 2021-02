Susana Díaz afea a Moreno que "muchas muertes" de Covid "se podrían haber evitado" con medidas "contundentes"

El presidente reprocha a la líder socialista que "para nada" ha apoyado ante la pandemia a la Junta, que se ha visto "sola"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la "incoherencia" del Gobierno andaluz en la gestión de la pandemia de Covid-19, en la que "muchas muertes podrían haberse evitado con medidas más contundentes".

Así se lo ha trasladado a Moreno la también presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en el marco de la sesión de control al Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) en el Pleno de la Cámara, en la que Susana Díaz ha puesto de relieve que entre el pasado martes y miércoles se ha notificado el fallecimiento de 240 andaluces por la Covid-19 en el marco de la "tercera ola" de la pandemia, a la que el propio presidente ha descrito como "tsunami", según ha recordado la líder del PSOE-A.

Susana Díaz ha sostenido que "muchas de esas muertes podrían haberse evitado si hubiera habido medidas contundentes" de prevención, y ha remarcado que desde el Grupo Socialista "siempre" le han "tendido la mano" al Gobierno de Moreno, pero el presidente "ha hecho oídos sordos o simplemente lo ha descalificado porque venían" de dicho grupo de la oposición, según ha añadido.

La líder socialista ha reprochado al presidente de la Junta "incoherencias" como que el consejero portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, un día pusiera "los muertos sobre la mesa" con críticas al Ejecutivo central y "al día siguiente" se hablara de "desescalada" desde la Junta, o que, por una parte, el Ejecutivo autonómico facilitara que se pudiera ir a esquiar a Sierra Nevada a la vez que el presidente pedía al Gobierno central que autorizara a las comunidades a decretar confinamientos domiciliarios.

Susana Díaz ha preguntado a Moreno "si es cierto que tenemos 144.196 vacunas en el congelador, como dice el Gobierno de España", o que, "como publica 'eldiario.es', su gobierno gastó 150 millones de euros en derivar a más de 600.000 pacientes a hospitales privados, pero sólo 70 tenían Covid".

"Queremos conocer con transparencia el montante global de la factura Covid", ha reclamado la dirigente socialista a Moreno, quien le ha respondido acusándole de no haber apoyado "para nada" al Gobierno andaluz en esta crisis.

MORENO REPROCHA A DÍAZ SU ACTITUD "DESTRUCTIVA"

En vez de eso, Susana Díaz ha mantenido una "actitud totalmente destructiva", según le ha reprochado Juanma Moreno antes de agregar que la política socialista "ha destruido lo poquito que le quedaba" de su lado "institucional por haber sido presidenta de la Junta", algo que "le pasará factura", según le ha augurado.

El presidente de la Junta ha remarcado así que los miembros de su gobierno ha estado trabajando "solos" ante esta pandemia, "sin apoyo del Gobierno de la nación ni del principal grupo de la oposición", el PSOE-A, que "ha creído que va a conseguir votos con la crisis de la pandemia", según ha lamentado Moreno.

Tras indicar que el Gobierno andaluz va a seguir como hasta ahora tomando decisiones siguiendo las indicaciones del Consejo Asesor de Alertas, el conocido como comité de expertos, que "nos orienta y planifica", Moreno ha puesto de relieve que se ha producido "un cambio de tendencia afortunadamente" en la situación de la pandemia en Andalucía, donde, tras el "pico" de la tercera ola alcanzado el pasado 31 de enero con una tasa de incidencia acumulada de 939 casos de Covid por 100.000 habitantes, dicho índice se ha reducido en un 34% en lo que va de mes de febrero, hasta situarse este jueves en una de 631.

Moreno ha defendido que eso evidencia que "la responsabilidad de los andaluces y las medidas" del Gobierno de la Junta "claramente están dando sus resultados", y ha indicado a Susana Díaz que su ejecutivo va a "seguir trabajando con responsabilidad, coherencia y siguiendo a los expertos" que le asesoran.

Susana Díaz le ha respondido reprochándole que no le haya contestado a sus preguntas sobre las vacunas sin poner o la derivación de pacientes a la sanidad privada, y ha remarcado que "los médicos en Granada dicen" que se está dando la circunstancia de que pacientes de más de 80 años de edad "no pueden ingresar en las UCI" porque dichas unidades de críticos "están colapsadas".

Ha criticado que desde el Gobierno andaluz "dicen una cosa diez minutos antes y la contraria diez minutos después", y ha reprochado a Moreno que "no sabe lo que tiene entre manos, lo que están pasando los andaluces", que "no pueden ir al médico", mientras los trabajadores sanitarios están "agotados", el ritmo de vacunación "no es el adecuado", hay "520 municipios perimetrados, un millón de parados, la gente está cansada" y, mientras tanto, el presidente de la Junta "no da seguridad, ni confianza, ni cuenta la verdad", según ha sentenciado la líder socialista.

Moreno ha zanjado el debate acusando a Susana Díaz de mentir con ideas como que la Junta "privatiza" cuando el actual Gobierno de PP y Cs es "el que más ha invertido de la historia en Andalucía en materia sanitaria y educativa", según ha proclamado, y le ha preguntado a la dirigente socialista "por qué no fue capaz", cuando gobernaba la Junta, de abrir el antiguo Hospital Militar de Sevilla o el Hospital de Estepona (Málaga), de "ampliar" el Hospital Costa del Sol o de invertir el 7% del PIB andaluz en sanidad "si tan de izquierda y progresista" es ella.