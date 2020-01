Susana Díaz celebra que "se rompe el bloqueo" y espera una legislatura "larga por el bien de los españoles"

Publicado 07/01/2020 15:38:28 CET

MADRID/SEVILLA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha celebrado que este martes, con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de la Nación, "España ha roto el bloqueo", al tiempo que ha confiado en que la legislatura que echa a andar sea "larga" y las prioridades sean la "defensa de lo social, de las mujeres, la igualdad, que se atienda a quien más lo necesite y hacer un país más justo".

En declaraciones a los periodistas en Madrid, tras asistir a la sesión de investidura en el Congreso, Susana Díaz ha incidido en que la ruptura del bloqueo político "se tiene que traducir en que suban las pensiones y se revaloricen, en que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en que se atienda a quien más lo necesite y que se ponga a las personas en el centro de la política".

Y es que, como ha apuntado la líder de los socialistas andaluces, "no ha sido bueno para este país que nos condujeran permanentemente a un bloqueo inexplicable exclusivamente en búsqueda del poder", toda vez que con la investidura de Sánchez "se da una lección de que España, la Constitución y el Estado de derecho están por encima de los intereses partidistas de ninguna fuerza política".

"Hoy echa a andar una legislatura en la que confío en la defensa de lo social, de las mujeres, la igualdad, que se atienda a quien más lo necesite y para hacer un país más justo, que es lo que los ciudadanos demandan de nosotros", ha señalado Susana Díaz, para quien, afortunadamente, "España abandona el bloqueo y se puede trabajar para las personas, que es de lo que se trata".

Para la dirigente socialista, tiene que ser una legislatura "larga por el bien de los españoles": Tiene que ser una legislatura para la gente, donde sientan que sus problemas son prioridad del Gobierno, y que se pone a las personas y las familias en el centro de la acción política.

En cuanto a la actitud de los partidos de la oposición, ha expresado que espera que no tengamos que volver a "ver espectáculos como los de estos días" y ha recordado que ella lo ha vivido en Andalucía desde el 2D. "Hay actitudes que devalúan el papel que uno debe de tener al frente de lo público. No todo vale, ha habido determinadas actuaciones que en estos tres días no se corresponden con el país que tenemos", ha dicho.

En este sentido, ha expresado que espera que la "derecha reflexione" y ha añadido que lo que hicieron PP, Cs y Vox en Andalucía lo han llevado al Congreso de los Diputados. Ha insistido en que espera que vuelvan "al sentido común, cada uno defendiendo sus ideas pero sin los espectáculos que hemos tenido que presenciar de enfrentamiento, crispación, y de abrir trincheras entre los ciudadanos, porque España no lo merece".