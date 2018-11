Susana Díaz, convencida de que Pedro Sánchez "siempre va a estar en la defensa de la Constitución"

Publicado 12/11/2018 11:00:56 CET

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección, Susana Díaz, se ha mostrado convencida de que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y su gobierno, "siempre van a estar en la defensa de la Constitución y el respeto a nuestro ordenamiento jurídico; lo que nos afecta a todos, lo decidimos entre todos".

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Díaz ha dicho que "ahora y siempre" va a defender una España "unida y en igualdad" y que los independentistas, "cada día que pasa, se dan cuenta que están ofreciendo un proyecto fallido a los ciudadanos".

"Tengo la seguridad y la seguridad de que el presidente y su gobierno va a estar siempre en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho", ha subrayado la presidenta, quien ha abogado por una España "unida y en igualdad, donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades, vivan donde vivan".

Si bien, la presidenta de la Junta ha lamentado que haya quienes "necesitan que a España le vaya mal, hablar mal de España y generar una imagen distorsionada de este país en el exterior para seguir caminando no se sabe a dónde, a un precipicio de enfrentamiento".

Preguntada sobre si cree que Cataluña va a estar muy presente en la campaña de las elecciones andaluzas, Díaz ha respondido que llevamos "mucho tiempo" hablando de otros territorios de España "y ahora nos toca hablar de Andalucía, somos la primera comunidad en población y tenemos el derecho que conseguimos aquel 28F de tener un debate propio".

Tras pedir a quienes vengan a esta campaña que respeten ese derecho, conseguido "en el marco de la Constitución", la jefa del Ejecutivo andaluz les ha reclamado que "lo que consideren malo para Cataluña, como el enfrentamiento o faltar al adversario, no lo traigan a Andalucía". "Lo que no es bueno para Cataluña no es bueno para Andalucía", ha zanjado.