Susana Díaz: La Junta no quiere que se le entienda para no explicar que la Atención Primaria va a reventar en Andalucía

LA ALGABA (SEVILLA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha opinado este viernes que por parte del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no quieren que se les entienda" en relación a las medidas a implementar frente a la pandemia del coronavirus, "para no tener que explicar que nos faltan médicos, que nos faltan profesionales sanitarios, que la enfermería está colapsada y que la Atención Primaria en Andalucía va a reventar".

"Y todo eso en la puerta de la ola de gripe", ha advertido la dirigente socialista en una atención a medios durante una visita a La Algaba (Sevilla), donde ha sostenido que la situación de la Atención Primaria en los municipios andaluces "no es de recibo", como tampoco lo es que, "en plena pandemia, los alcaldes estén mendigando que se hagan las sustituciones adecuadas, que se cubran las bajas y que se pueda atender a la gente", según ha agregado.

Susana Díaz ha insistido en remarcar que, en estos momentos, por parte de la Junta "han reventado la Atención Primaria en los pueblos de Andalucía", porque "la gente sufre el quinario para que le den una cita en el médico", y cuando la consiguen, es "telefónica", y "después de insistir durante horas en largas colas en las puertas de los centros de salud, acaban teniendo que ir a las urgencias hospitalarias".

"En una pandemia, eso no es de recibo", según ha aseverado la líder del PSOE-A antes de agregar que, "cuando los alcaldes están al lado de la gente viendo las necesidades, explicando lo importante que es mantener la distancia social, cumplir con la seguridad, tienen que tener la sensibilidad del Gobierno de la Junta de cubrir esas sustituciones y esas vacantes".

Ha criticado que, en este contexto, en Andalucía "el dinero del coronavirus, en lugar de contratar médicos, se contratan vigilantes de la playa, o se desvía dinero para las productoras de Canal Sur, y ahora no estamos para eso, con la que está cayendo", según ha enfatizado Susana Díaz antes de remarcar que "lo que necesitan nuestros pueblos y lo que necesita la gente son más médicos, más personal sanitario y más profesores en los colegios".

"CLARO QUE HAY MÉDICOS"

También ha indicado que "no vale que la Junta de Andalucía diga que no hay médicos", porque "claro que hay médicos, pero hay que darles contratos que no sean precarios y seguridad", según ha continuado Susana Díaz antes de manifestar que "lo que no se puede tener es a los profesionales en los hospitales y los centros de salud sin mascarillas, sin EPIs --equipos de protección individual--, dando una mascarilla para 24 horas en una urgencia", y "contratos precarios".

En ese contexto "es lógico que vayan a otras comunidades o a otro sitio, o se vayan a la (sanidad) privada, que es lo que está pasando", según ha advertido Susana Díaz, quien también ha opinado que "tampoco es de recibo" que alcaldes "no conozcan la realidad de su pueblo" en lo que respecta a la incidencia de la pandemia, "qué número de contagios hay, o quién está llevando a cabo el rastreo de esos contagios", entre otras cuestiones.

Además, "una vez que se manda a las personas que se aíslen en su casa, la gente no puede estar 14 días esperando la prueba del PCR, porque si te vas a la privada y lo pagas, en 24 horas tienes el resultado", mientras que "desde la sanidad pública se tiene a las personas siete y ocho días para hacerle la prueba, y siete y ocho días para que le den el resultado" de la misma, según ha abundado Susana Díaz, que se ha preguntado "cuánto dinero vale para una empresa que sus trabajadores estén 15 días aislados en su casa, y emocionalmente cuánto cuesta eso".

Ha insistido en que, "ahora, los recursos, que los hay, y el dinero que está llegando del Gobierno de España, tiene que estar destinado para la lucha contra la pandemia, reforzando la sanidad pública en Andalucía", que cuenta con "unos centros de salud de primera", pero que "necesitan profesionales sanitarios, refuerzo, contratar las vacantes y abrir la atención a la gente, las citas médicas, que en este momento no es posible", según ha continuado.

Susana Díaz también ha criticado que la Junta cuente con "un consejero de Salud --Jesús Aguirre-- que no es capaz de explicar, o que no quiere explicar para que no se le entienda que realmente no saben lo que tienen que hacer con la sanidad pública en Andalucía".

"Yo creo que esto no es ninguna broma", ha comentado Susana Díaz antes de recordar que "se ha adelantado la segunda ola" del coronavirus y "ahora se mezcla con la ola de gripe", y, mientras tanto, el Gobierno andaluz vaya "a Madrid a una Conferencia Sectorial" de Sanidad, "en lugar de a defender los intereses de los andaluces, a salvarle la cara a la presidenta de Madrid".

Ha enfatizado que "el Gobierno de Andalucía se tiene que poner a trabajar y poner las pilas", y "alguien se tiene que poner al frente del mando del buque", porque "no hay nadie dirigiendo la nave de Andalucía".

"OXÍGENO" PARA LOS AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, Susana Díaz también ha valorado la decisión del Ministerio de Hacienda para que "los ayuntamientos puedan tener más oxígeno por parte del Gobierno de España este año", algo que es "de justicia", y viene "de lo que nos habían quitado en la anterior crisis" el anterior Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, según ha apuntado.

La dirigente socialista ha señalado que "nuestros ayuntamientos en Andalucía van a destinar" ese "oxígeno" a "atender a la gente, al empleo, a atender a los servicios sociales y las necesidades básicas que tienen los ciudadanos", y ha apostillado que "ese ejemplo lo debería tomar la Junta de Andalucía", que debería "aprender de los alcaldes, estar más cerca de la gente y entender que la realidad así no es sostenible, y que hay que poner recursos y medios económicos donde verdaderamente hace falta", según ha concluido.