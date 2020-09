Susana Díaz pide convocar el Debate de la Comunidad para que Moreno explique "qué va a hacer" en Andalucía

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este miércoles que hay "motivos más que suficientes" para que el nuevo periodo de sesiones del Parlamento andaluz "se iniciara con un Debate sobre el estado de la Comunidad" autónoma, "con propuestas de resolución", donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "por una vez viniese al Parlamento" a "trasladar información y explicar lo que va a hacer en Andalucía".

Así lo ha trasladado Susana Díaz en una atención a medios antes de mantener una reunión con el Grupo Socialista al inicio de un curso político que viene marcado por "tres elementos" que son los que "preocupan" ahora a los andaluces, según ha indicado, en referencia a la 'vuelta al cole', la situación sanitaria en la comunidad, con "colapso en los centros de salud", y el "horizonte del empleo", con "unas perspectivas que no son nada halagüeñas a la vista de lo que nos ha dicho el presidente de la Junta" acerca de que "vamos a tener medio millón de parados más".

La dirigente socialista ha subrayado que, durante el estado de alarma por la pandemia, cuando el "mando único" estaba en el Gobierno de España, desde la Junta estaban "permanentemente pidiendo explicaciones" al Ejecutivo central, pero ahora que en la Junta "tienen la responsabilidad" de gestionar la situación, "están hurtando la información y ocultando la verdad" a los andaluces, y "no quieren venir" al Parlamento "a explicar lo que está pasando, que es la mejor manera de tranquilizar a la gente".

Según ha añadido Susana Díaz, dar explicaciones es "la mejor manera de saber dónde están los fallos" de la Junta, que los andaluces "ya están detectando, fundamentalmente en los colegios y en los centros de salud", y también para "poner soluciones sobre la mesa entre todos".

En esa línea, Susana Díaz ha comentado que el PSOE-A, como "grupo más grande del Parlamento de Andalucía", empieza el curso "cargados de responsabilidad, con la mano tendida, dispuestos a ayudar, a arrimar y a meter el hombro en una situación complicada para nuestra tierra".

VUELTA AL COLE

Sobre la vuelta al cole, ha subrayado que "los socialistas no sólo defendemos, sino que además queremos" que sea presencial, porque "no hay nada más igualitario que la educación presencial", ni "nada que nos haga más iguales que un niño y una niña, dos niños juntos dentro de un aula", pero ha apostillado que "esa educación presencial hay que hacerla con todas las garantías, y el Gobierno de Andalucía no ha tenido tampoco la sensibilidad de hacer los deberes".

Así, ha criticado que en la Junta "no han hecho nada para que esa vuelta al cole sea segura", y "han llegado a los exámenes de septiembre sin haber estudiado, sin los deberes hechos y sin diálogo ni entendimiento con la comunidad educativa, dejando a su suerte a los maestros y queriendo dejar la responsabilidad, que es del Gobierno andaluz, en los hombros de los directores de los centros".

Ha insistido en señalar que "es urgente bajar a 20 (alumnos) la ratio en las escuelas andaluzas", y ha comentado que "no vale" que en la Junta "estén esperando a ver si los niños no van al colegio porque los padres tienen miedo" a llevarlos, porque si eso es así, el Gobierno andaluz "tiene que poner los medios para que no tengan miedo, y poner los recursos, que son más maestros en esas aulas", según ha remachado.

Susana Díaz también ha llamado a "no olvidar a los niños que tienen necesidades especiales, que van a necesitar más apoyo para poder adaptarse a las medidas de seguridad y de distancia social" que impone la pandemia, así como a quienes "tienen familiares en riesgo, tratamientos inmunosupresores o patologías que los hacen vulnerables".

Además, la Junta debe "escuchar a los docentes que se encuentran en una situación vulnerable por sus propias patologías" y a quienes "están denegando las exenciones" solicitadas para no estar en las aulas, según ha continuado la dirigente socialista, quien ha enfatizado que "esos maestros tienen derecho también a ver protegida su salud".

A todo ello ha añadido que por parte de la Junta "tiene que haber entendimiento" también "con toda la comunidad educativa, con las ampas --asociaciones de madres y padres de alumnos--, con todo el que de alguna manera va a interactuar a partir de mañana en las aulas andaluzas".

EMPLEO

Por otro lado, y en materia de empleo, Susana Díaz ha comentado que por parte de la Junta no se está poniendo sobre la mesa "ninguna" medida pese a que "hace falta apoyo económico" para la hostelería y el turismo, sectores que "ya no pueden más y que suponen una parte muy importante de la economía andaluza".

Y "tiene que haber también un apoyo especial a las cosechas que se empiezan" ahora, según ha continuado Susana Díaz, que se ha referido a las del olivar o a la campaña hortofrutícola de la provincia de Almería, para que se realicen "con todas las garantías".

"No se puede dejar a los empresarios y a las cooperativas a su suerte, para que ellos sean los únicos que protejan la salud de los jornaleros del campo", según ha advertido Susana Díaz, quien ha subrayado a modo de ejemplo que "300 pueblos de Andalucía viven del olivar, y tienen que tener en estos momentos protocolos por parte del Gobierno de Andalucía de cómo proteger a los jornaleros" que van a participar en la campaña de la aceituna.

Susana Díaz ha concluido lamentando que, ante estas situaciones, desde la Junta "no han hecho nada", porque "desgraciadamente nos encontramos con el Gobierno con más falta de sensibilidad" en "el peor momento para Andalucía, cuando lo que hace falta es todo lo contrario", según ha lamentado, y por eso ha emplazado al Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) a "recapacitar, rectificar y coger otro camino".