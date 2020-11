Susana Díaz pide a Junta ayudas a fondo perdido para hostelería y comercios tras sus "decepcionantes" medidas

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este lunes el registro de dos iniciativas de su grupo en el Parlamento autonómico para solicitar a la Junta ayudas "a fondo perdido" para el sector de la hostelería, y también para el del comercio, que se van a ver afectados por las "decepcionantes" medidas que, a su juicio, anunció este domingo el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, para frenar la expansión de la Covid-19 en la región.

En una atención a medios en la puerta de la residencia de mayores 'Joaquín Rosillo' de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Susana Díaz ha anunciado el registro, a mediodía de este lunes por parte del Grupo Socialista en el Parlamento, de "una iniciativa para que se destinen 250 millones de euros" al sector de la "hostelería, bares, restauración, catering"; en suma, "a todos los que envuelven de alguna manera y están directa o indirectamente con el sector de la restauración en Andalucía".

Los socialistas reclaman, en concreto, "ayudas que tienen que ser a fondo perdido, y que vengan a responder a la realidad de una situación asfixiante en un sector que aporta el diez por ciento del empleo y del PIB en Andalucía", según ha abundado Susana Díaz.

Además, ha anunciado que, "en las próximas horas", el PSOE-A presentará una segunda iniciativa "dirigida al comercio minorista, que también va a sufrir" por las nuevas restricciones acordadas por la Junta, a pesar de que "está haciendo un esfuerzo enorme por mantener plantilla, por abrir los comercios, por dar un servicio con seguridad, cumpliendo las medidas de distancia social", según ha subrayado la dirigente socialista, que ha criticado que "el mismo día que se anuncian las restricciones" por parte de la Administración autónoma "no se pongan sobre la mesa" por parte de la Junta "medidas de alivio financiero, recursos económicos, para poder compensar".

En ese sentido, Díaz ha resaltado que, "el mismo día" que por parte del Gobierno de España "se anunciaron confinamientos, restricciones, se pusieron en marcha los ERTE --expedientes de regulación temporal de empleo--, las ayudas por cese de la actividad a los autónomos", y se pusieron sobre la mesa "recursos económicos para compensar las pérdidas en la actividad económica".

Además, la líder socialista ha aseverado que "dinero hay" para acordar las ayudas que plantea el PSOE-A, ya que a Andalucía "han llegado más de 7.500 millones de euros por parte del Gobierno de España", según ha enfatizado antes de agregar que "ese dinero tiene que ir a la gente que lo está pasando mal", así como a "reforzar nuestro sistema sanitario y económico --fundamentalmente, restauración y comercio minorista--, y apoyar el sistema educativo".

"El Gobierno de Andalucía no puede permitir que ni un solo negocio eche el cierre" en la comunidad autónoma "porque la situación de la pandemia le impide generar su actividad", según ha advertido Susana Díaz, que ha criticado además que las medidas anunciadas este domingo por el presidente de la Junta "olvidaron a las residencias de mayores, que están trabajando intensamente por cuidar a nuestros seres queridos, que lo están dando todo", y cuyos profesionales "necesitan el reconocimiento, la colaboración y los refuerzos" adecuados en la actual crisis sanitaria, según ha continuado.

REFUERZO DE LA SANIDAD PÚBLICA

Susana Díaz ha tildado de "decepcionantes" las medidas anunciadas por Moreno porque "fueron más restricciones y ninguna solución", de forma que "no se aportó ninguna medida extraordinaria para reforzar el sistema sanitario público en Andalucía, ni para ayudar a la hostelería, al comercio minorista y a los servicios de nuestra comunidad", según ha criticado.

Ha cuestionado además por qué se ha decidido fijar en las 18,00 la hora de cierre de la actividad no esencial en Andalucía. "¿Por qué no antes o después?", se ha preguntado Susana Díaz, quien ha manifestado que, para acordar esa hora, la Junta "debería haberlo hecho conforme a algún criterio", y "al menos aportar con transparencia los datos" y "explicarlo para que todos lo entendamos".

De igual modo, ha criticado que el presidente la Junta "no se digna en llamar a los partidos políticos en la oposición", postura que ha tildado de "muy infantil, muy de niño pequeño, de no llamo a los demás partidos para que no me digan lo que no quiero escuchar, para que no le contemos lo que piensa la gente en la calle".

En esa línea, la secretaria general del PSOE-A ha apuntado que la ciudadanía andaluza "no entiende cómo no se contratan más rastreadores, no se hacen pruebas PCR en doce horas, no se meten más sanitarios y se dan ayudas económicas a la hostelería, al comercio minorista y a los servicios".

Díaz, que ha pedido a Moreno "respeto a los grupos de la oposición y al Parlamento", ha instado también al presidente de la Junta a que "escuche" a los alcaldes de Andalucía, porque "tendrá conocimiento de cuál es la verdad de lo que está pasando y de cómo están viviendo los andaluces esta pandemia", así como le ha reclamado "más transparencia y rigor".

Y es que, según ha opinado, el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "está actuando con mucha improvisación, a salto de mata, tomando decisiones arbitrarias, sin ningún rigor y sin explicar por qué se toman".

Ha agregado que, este domingo, Andalucía, con "los peores datos de toda la pandemia, necesitaba contundencia, rigor y recursos para el sistema sanitario y para las consecuencias económicas" que van a generar las nuevas restricciones.

SANITARIOS "EXHAUSTOS"

Susana Díaz ha insistido en esa línea en aseverar que "con 307 rastreadores no se puede atender a ocho millones de andaluces", y ha advertido de que "los sanitarios están agotados y exhaustos", y este lunes "manifestándose en la puerta de los hospitales de toda Andalucía, explicando algo del sentido común, que no es posible que se atienda a 4.000 camas más con los mismos sanitarios que teníamos hace unos días en Andalucía".

Los sanitarios "no puede hacer frente a la peor segunda ola de la pandemia que imaginábamos para Andalucía con menos personal, llegando ya a los 4.000 contagios" entre estos profesionales en la comunidad, "sin nuevas contrataciones, sin refuerzos, y queriendo hacerlo quitando días de descanso, reducciones de jornada, situaciones extraordinarias de unos sanitarios que lo están dando todo y que merecen menos aplausos y menos estatuas y muchos más recursos personales, sanitarios, humanos y médicos", según ha abundado la dirigente socialista.

Tras criticar que este domingo "no hubo ni una sola medida que fuera a reforzar el sistema sanitario", Díaz también ha acusado a la Junta de haber "jugado con las expectativas, con la esperanza, del sector de la hostelería y del comercio", a los que "se les ha dicho una cosa y la contraria en la misma semana por parte del presidente de la Junta y por parte de los distintos consejeros", según ha lamentado.

La líder del PSOE-A ha concluido aseverando que "la salud, el bienestar y las vidas de los andaluces, y también nuestra economía, merecen" que Juanma Moreno "deje de estar escondido, que no busque ya echarle más las culpas al Gobierno de España, y que, junto con restricciones que están llegando con titubeos, con improvisación, sin ningún tipo de anticipación, eso lo hagan con rigor, con mucha colaboración con los ayuntamientos, con el resto de instituciones, y con el Parlamento de Andalucía".

Susana Díaz, en todo caso, ha finalizado garantizando que los socialistas andaluces "estaremos aquí cuando se quiera contar con nosotros, porque lo que nos duele es nuestra tierra, y que al mismo tiempo se pongan también los recursos económicos que esta tierra merece".