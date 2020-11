Adelante urge a la Junta a acompañar las "necesarias" nuevas restricciones por Covid de una mayor inversión sanitaria

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Adelante Andalucía José Ignacio García ha urgido este lunes a la Junta a acompañar sus nuevas y "necesarias" restricciones acordadas para frenar la expansión de la pandemia de la Covid-19 en la comunidad autónoma de una mayor inversión en el sistema sanitario, especialmente en el nivel de Atención Primaria, que está "colapsada".

Así lo ha subrayado el diputado de Adelante en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha indicado que la confluencia de izquierdas entiende que las nuevas restricciones dadas a conocer este domingo por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que incluyen, entre otras, el cierre a partir de las 18,00 horas de la actividad económica no esencial, son "necesarias", y por eso desde su grupo realizan un llamamiento "a la responsabilidad".

"Si tiene que haber medidas de control y restricción, tenemos que asumirlas con la mayor responsabilidad y el mayor cumplimiento posible", así como "sin criminalizar a ninguno de los sectores de la población", según ha defendido José Ignacio García, que forma parte del sector de la corriente Anticapitalista que se escindió de Podemos.

Junto a eso, ha señalado que en Adelante han echado en falta que, junto con dichas restricciones, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) no publicara otras "medidas de inversión sanitaria", porque "no puede haber control sin inversión sanitaria", según ha advertido.

"Es necesario el control y la restricción, pero igual o más necesario es una inversión relevante en Atención Primaria", según ha incidido José Ignacio García, quien en esa línea ha subrayado que "la Atención Primaria está colapsada" ahora mismo, y en ella "no se atiende a la población en condiciones".

Ha agregado que "hace falta" también más "inversión en rastreadores", y ha considerado que "no puede ser que en Andalucía tengamos hasta 3.000 profesionales sanitarios fuera del sistema porque están, bien padeciendo la enfermedad, o en cuarentena, o por razones de esa índole".

"No puede ser que en Andalucía veamos una y otra vez a los profesionales sanitarios encadenando contratos de un mes, de tres semanas, o incluso se les oferten contratos de ocho días a médicos en Andalucía", ha continuado el diputado de Adelante, que ha insistido en apoyar la adopción de "medidas de control y restricción", pero que también vayan "acompañadas de medidas de inversión sanitaria, para dar recursos a nuestros centros de salud y hospitales".

CRITICA QUE SE "QUITEN DERECHOS" A SANITARIOS

En esa línea, ha criticado que lo que este domingo presentó la Junta "es justamente lo contrario" y ha consistido en "quitarles derechos a los profesionales sanitarios".

García ha tildado de "alucinante" que, en "el peor momento de la pandemia", cuando "toda la sociedad" va a asumir "unas medidas de control y restricción muy duras", desde la Junta "se le quiten vacaciones, permisos y derechos a los sanitarios", teniendo a "miles" de esos profesionales "fuera del sistema por una cuestión sanitaria".

En vez de eso, "lo que habría que hacer son más contrataciones, contrataciones más estables, de más tiempo", así como "contratar rastreadores" y, en suma, "una inversión extraordinaria y brutal en Atención Primaria" que "no se está haciendo", según ha continuado José Ignacio García, quien ha insistido en opinar que no se entiende que "haya restricciones y controles que son necesarios y que tenemos que cumplir toda la sociedad" pero que, a la vez, "no haya una inversión sanitaria extraordinaria que contrate a los miles de profesionales que nos hacen falta".

"No se puede entender, y creemos que eso es urgente y no puede esperar más tiempo", según ha abundado el diputado de Adelante, quien ha llamado la atención acerca de que Andalucía cuenta con "la mayor tasa de contagio en sanitarios de todo el Estado", y de manifestar que "también hace falta mejorar las condiciones de seguridad laboral de nuestros profesionales de la educación, donde estamos viendo situaciones que no se pueden permitir".

Igualmente, ha remarcado que de las nuevas medidas de control "se van a ver afectados especialmente sectores como la cultura, la hostelería y el tiempo libre", y a Adelante le "gustaría que se atendieran de manera urgente las reivindicaciones laborales de los trabajadores" de dichos segmentos.

"Vamos a pasar un tiempo muy duro, y la Junta de Andalucía tiene que estar a la altura" con "los trabajadores de la cultura, del ocio y tiempo libre, de la hostelería, que son sectores que se van a ver prácticamente paralizados por completo", para que "no se vean abocados al cierre" y "que se mantengan los puestos de trabajo", según ha continuado el diputado de Adelante, que ha subrayado que para eso "es imprescindible que se pongan medidas urgentes" en marcha que "tienen que ser para ya".

José Ignacio García ha concluido sosteniendo que "de cómo afrontemos esta crisis depende el modelo social con el que salgamos en el periodo posterior a la crisis". "Podemos salir con una sociedad mucho más igualitaria, con una sociedad con servicios públicos, con una sociedad que sea más equitativa, o podemos salir una sociedad mucho más desigual y con mucha más pobreza", ha concluido.